شش ویژگی سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در محفل بزرگداشت اربعین سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در حرم مطهر بانوی کرامت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: شش ویژگی برجسته در شخصیت شهید سپهبد عبدالرحیم موسوی وجود دارد که نخستین ویژگی، تربیت‌یافتگی ایشان در مکتب امامین انقلاب است.

وی خاطرنشان کرد: این شهید بزرگوار از سال ۱۳۵۸ وارد دانشگاه افسری شد، دوره‌های مختلف را گذراند، نود و شش ماه از عمر جوانی‌اش را در میدان جنگ و عملیات‌های متعدد نظامی سپری کرد و پس از چهل و شش سال مجاهدت خالصانه، با درجه سپهبدی به شهادت رسید.

سخنران حرم مطهر دومین ویژگی شهید موسوی را «ایمان جامعه‌نگر» برشمرد و تصریح کرد: ایمان این شهید بزرگوار تنها ایمان نظری و اعتقادی نبود، بلکه ایمانی عملی و کنشی بود. ایشان از دوران کودکی انس با قرآن داشت، اهل نماز اول وقت، روزه، عبادت و نوافل بود و از طرف دیگر، استکبارستیزی، دفاع از مظلوم و ایستادن در مقابل ظالم را سرلوحه زندگی خود قرار داده بود. «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» در وجود این شهید بزرگوار متجلی بود. اخلاق نیکو، امانتداری، صداقت و کمک به محرومان و نیازمندان در سیره عملی ایشان به وضوح دیده می‌شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خسروپناه سومین ویژگی شهید سپهبد موسوی را «ولایتمداری صادقانه» او دانست و افزود: شهید موسوی ولایت الهی را از پذیرش ولایت خدا، رسول، ائمه و بی‌بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا(س) تا ولایت فقیه، در عرصه ایجابی و هم سلبی را با جان و دل پذیرفته بود. پیوند ناگسستنی بین امام شهید و این شهید بزرگوار برقرار بود و این دو با هم به شهادت رسیدند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خسروپناه چهارمین ویژگی شهید موسوی را «شخصیت چندبعدی» ایشان برشمرد و تصریح کرد: شهید موسوی یک شخصیت علمی بود؛ متخصص در مدیریت دفاعی، محقق، معلم و استاد دانشگاه بود. در دانشگاه دافوس مرتب تدریس داشت و شاگردپروری می‌کرد. همچنین شخصیت ورزشی، شخصیت مذهبی، شخصیت نظامی و شخصیت مردمی داشت.

وی انس با شهدا را از دیگر ویژگی‌های برجسته این شهید بزرگوار برشمرد و گفت: ایشان می‌فرمود من پشت میز شهید باقری نمی‌نشینم و به او توسل می‌کنم. این مرد متواضع و فروتن می‌گفت من دو تا دغدغه دارم: یک رضایت خدا و دوم منافع ملی. مردانگی و غیرت ایشان نیز برای همین بود. این شخصیت چندبعدی، ویژگی چهارم این مرد بزرگ است.

سخنران حرم مطهر پنجمین ویژگی را «عقلانیت منتهی به عشق» دانست و خاطرنشان کرد: شهید موسوی هم عاقل بود، هم آرامش داشت و این عقل و آرامش او را شیفته و عاشق کرد. امام شهید درباره ایشان می‌فرمودند «امیر موسوی عقل مدیریتی دارد» و همچنین فرمودند «امیر موسوی صفای باطن دارد». کسی که عقل، آرامش و عشق را توأمان داشته باشد، به حکمت دست می‌یابد. «وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا».

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خسروپناه ششمین ویژگی را «مدیریت جهادی» برشمرد و افزود: شهید موسوی تجربه بالایی داشت، آموزش دیده بود، سابقه جبهه و جنگ داشت، بهره هوش بالایی داشت، پرانرژی، خوش‌بین، تلاشگر و مخلص فی سبیل الله بود. فرماندهی جنگ را در جنگ دوازده روزه بر عهده داشت و در فاصله جنگ دوازده روزه تا جنگ رمضان، نیروهای مسلح را آماده و پدافند را تقویت کرد. در علم و فناوری دفاعی نیز تلاش بسیاری کرد. مدیریت جهادی ایشان، مدیریتی عقلانی، وحدت‌آفرین و اخلاقی بود.

وی در پایان با اشاره به شخصیت مردمی شهید موسوی، خاطرنشان کرد: شهید موسوی به قمی بودن خود افتخار می‌کرد و می‌فرمود «من سرباز ایرانی هستم. اگر هزار بار برای این مردم و اعتقاداتشان کشته شوم، باز هم دوست دارم به عشق این مردم زنده شوم و با دشمنان این ملت بجنگم و کشته شوم». این شهید بزرگوار قریب به نیم قرن خدمت و مجاهدت کرد و مانند جدش امام حسین(ع) با لب تشنه به شهادت رسید. سی روز پیکرش زیر آوار بود و قطعه قطعه شده بود، تا اینکه قطعات بدنش پیدا شد.

