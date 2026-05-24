«مثلی لا یبایع مثله»؛ شعار اربعین حسینی ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از شعار اربعین ۱۴۰۵، امروز سوم خرداد ماه با حضور علی اکبر پورجمشیدیان، رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی، حجت الاسلام والمسلمین حمید احمدی رییس کمیته فرهنگی آموزشی اربعین و فرعی از شخصیت های فرهنگی جبهه مقاومت، در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد.
علی اکبر پورجمشیدیان در این مراسم با گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر، اظهار داشت: سوم خرداد، یادآور رشادتهای رزمندگان در عملیات بیتالمقدس و مقاومت ۱۲ روزه و ماه رمضان است. به همه آن عزیزان خدا قوت میگوییم.
رئیس ستاد مرکزی اربعین افزود: امیدواریم با هدایتهای رهبر جدید انقلاب، مسیر پرافتخار انقلاب را به خوبی ادامه دهیم. همچنین آرزومندیم اربعین امسال را در شرایطی برگزار کنیم که بتوانیم پیروزی جبهه مقاومت و رزمندگان اسلام را اعلام کنیم.
وی در ادامه با تأکید بر نقش بیبدیل شعارها و پیامها در ماندگاری قیام عاشورا، تصریح کرد: یکی از مؤثرترین سلاحهای امام حسین (ع) و یارانش، همان شعارها، رجزها و منبرهایی بود که هر کدام زمینهساز حرکتی بزرگ در تاریخ اسلام و تشیع شد.
اگر حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) نبودند، کربلا در همان کربلا میماند
پورجمشیدیان ادامه داد: اگر این پیامها نبود و اگر حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) نبودند، کربلا در همان کربلا میماند. آنچه فرهنگ عاشورا را تا به امروز زنده نگه داشته، همین شعارها و پیامهایی است که در طول تاریخ به طور مستمر تکرار شده و امروز به ما رسیده است؛ ما باید امانتداران خوبی باشیم.
لزوم انتقال پیام اربعین حسینی به جهانیان
پورجمشیدیان با اشاره به شعار ماندگار «هیهات من الذله» که همواره در شعارهای اربعین نیز تکرار شده، خاطرنشان کرد: همه کمیتههای اربعین مسئولیت دارند پیام اربعین، عاشورا و امام حسین (ع) را به جهان منتقل کنند. در جلسات ستاد بلیت نیز تأکید کردیم که این حرکت، یک حرکت فرهنگی و ارزشمند است.
پورجمشیدیان در پایان با بیان اینکه سنت ارزشمند تعیین شعار سال مراسم پیاده روی اربعین حسینی با همکاری و همگرایی با شخصیت ها و مجموعههای فرهنگی عراق، ایران و جبهه مقاومت پایهگذاری شد، گفت: امسال شعار «مثلی لا یبایع مثله» برای اربعین حسینی انتخاب شد که ناظر به اتفاقات سال گذشته به ویژه تحولات مربوط به جبهه مقاومت است.
رونمایی از دوازدهمین دوره جایزه جهانی اربعین
بنا بر این گزارش، دوازدهمین دوره جایزه جهانی اربعین در پایان این مراسم با حضور پورجمشیدیان و حجت الاسلام والمسلمین احمدی و برخی از شخصیت های فرهنگی کشور عراق رونمایی شد.
