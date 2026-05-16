به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر حبیب عباسی مدیر کل روابط عمومی نهاد ریاست‌جمهوری، عصر روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، با حضور در خبرگزاری ابنا، ضمن آشنایی با بخش‌های مختلف این رسانه بین‌المللی در جریان اهم فعالیت‌های این خبرگزاری قرار گرفت.

وی در نشستی صمیمی با خبرنگاران و مسئولان این رسانه گفت: خبرگزاری ابنا را صرفا در قالب یک سایت خبری می‌شناختم اما الان با حضور در این ساختمان نگاه دقیق‌تری دارم و از زحمات یکایک شما دوستان گرامی تشکر می‌کنم.

وی افزود: به جهت علقه و علاقه به اهل‌بیت(ع) که همه ما داریم، اکنون این رسانه را متمایز از سایر رسانه‌ها می‌شناسم، اما باید این نکته را اضافه کنم هر چند درباره اهل‌بیت(ع) کار زیاد انجام می‌شود، اما خلا کار رسانه‌ای بین الملل شدیدا احساس می‌شود.

وی عنوان کرد: ما اگر بتوانیم با ادبیات بین‌الملل و با زبان تخصصی هر کشور، اهل‌بیت(ع) را نشان دهیم موفق می‌شویم.

مدیرکل روابط عمومی نهاد ریاست‌جمهوری گفت: زبان انگلیسی خواه ناخواه زبان اول دنیا شناخته می‌شود و ترجمه اخبار بین‌الملل در سایر رسانه‌ها نوعا با این زبان در حال انجام است. ما هنوز با مطلوب فاصله داریم، این که الان مساله پذیرش کار رسانه توسط بسیاری بزرگان دین اتفاق افتاده است، حاصل زحمات فعالان رسانه است. الان منبرها منحصر به منبر فیزیکی نیست. بلکه منبر فضای مجازی الان بسیار مورد توجه و تاثیرگذار است.

وی عنوان کرد: کار تولید خبر در خبرگزاری اهل‌بیت(ع)، بسیار سخت‌تر و دشوارتر از خبرگزاری‌های دیگر است. اصولا فعالیت خبر تخصصی در حوزه دین، نسبت به اخبار عمومی به مراتب دشوارتر است.

عباسی تاکید کرد: خوب است رسانه‌های مختلف از ایفای نقش رسانه‌های دینی آگاه باشند. رییس جمهور محترم نیز برای تبیین قرآن و نهج البلاغه اهتمام ویژه دارند.

وی افزود: اگر ذهنمان را از فضای کاری ابنا کنار بگذاریم، شیعه را ایران می‌دانیم اما با نگاه کلان می‌توان گفت شیعیانِ مخلص زیادی در جهان هستند که ناشناخته هستند و مغفول واقع شده‌اند.

مدیرکل روابط عمومی نهاد ریاست‌جمهوری در پایان گفت: می‌بایست بدون اینکه درگیری با سایر ادیان و مذاهب و فرق داشته باشیم به جهانیان شیعه را معرفی نمود. اگر این مساله سرلوحه کارمان باشد در ترویج شیعه و اسلام‌ناب محمدی قدم های بزرگی را برخواهیم داشت.

