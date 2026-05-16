به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اخیرا سران رژیم صهیونیستی به عدم توان خود در مقابله با توانمندیهای نظامی حزبالله بهویژه رهگیری پهپادهای آن اعتراف کرده و کابینه امنیتی رژیم برای بررسی راهکارهای مقابله با حملات پهپادی حزبالله و رسیدگی به مشکلات ناشی از آن تشکیل جلسه داده است.
همین توانمندیهای حزبالله در هدف قرار دادن مواضع دشمن صهیونیستی بهویژه در شمال سرزمینهای اشغالی به یک کارت ویژه و برگ برنده در پرونده مذاکرات ادعایی میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی با به اصطلاح میانجیگری دشمن آمریکایی بدل شده است.
در همین زمینه ژنرال عمر معربونی، کارشناس امور استراتژیک و نظامی از لبنان درباره اذعان اسرائیل به ناتوانی در برابر توان پهپادی حزب الله و تأثیر آن بر معادلات سیاسی و بازدارندگی نظامی در گفت و گو با خبرگزاری ابنا گفت: این اعتراف صهیونیستها به ضعف، ناشی از فرسایش مفهوم «برتری مطلق هوایی» و شکست سامانههای دفاعی مانند گنبد آهنین در مقابله با پهپادهای ارتفاع پایین با دامنه راداری کوچک است. این امر باعث ضربه فناوری و فرسایش اقتصادی قابل توجه دشمن شده است.
معربونی افزود: این قدرت حزبالله با تحمیل یک معادله بازدارندگی در عمق، یک تغییر اساسی ایجاد و شمال فلسطین اشغالی را به منطقهای با فرسایش نظامی و اقتصادی تبدیل کرده است. علاوه بر این، توانایی پهپادها در حمله به خود سامانههای دفاعی و راداری، جبهه داخلی را در معرض رگبار موشک قرار میدهد.
نویسنده و تحلیلگر مسائل نظامی لبنان گفت: در زمینه تأثیر این موضوع بر مذاکرات سیاسی باید گفت از آنجایی که سیاست، بازتابی از میدان نبرد است، ناتوانی اشغالگران در یافتن راه حل نظامی برای پهپادها، آنها را از اهرم فشار محروم و مجبور به کاهش خواستههای خود کرده و یک معادله بازدارندگی در آینده ایجاد میکند که هرگونه توافق سیاسی را منوط به توازن قدرت جدید اعمال شده توسط مقاومت خواهد کرد.
این کارشناس استراتژیک تاکید کرد: رژیم صهیونیستی به دلایل ساختاری و فنی متعدد، حتی با کمکهای مستقیم فناوری و اطلاعاتی آمریکا، قادر به یافتن راهحلی ریشهای یا کامل برای از بین بردن این تهدیدها نخواهد بود از جمله:
ماهیت سلاحهای پیشرفته و در حال تکامل حزبالله؛ به گونهای که این حزب پهپادهای انتحاری فیبر نوری (FPV) را در اختیار دارد. این نوع پهپاد از طریق یک سیم فیزیکی بسیار نازک به تلفن یا پایگاه کنترل متصل میشود و آن را در برابر سیستمهای پارازیت جنگ الکترونیک (EW) فعلی آمریکا کاملاً نفوذناپذیر میکند، زیرا به امواج رادیویی یا GPS متکی نیست.
مورد دوم: محدودیتهای موجود در راهحلهای فناوری (حتی راهحلهای لیزری) است. با وجود پشتیبانی فوری آمریکا با سیستمهای هوشمند و مهمات پیشرفته و با وجود معرفی سیستم لیزری «پرتو آهنین»، این راهحلها همچنان موقعیتی و با برد کوتاه کمتر از ۱۰ کیلومتر هستند و تحت تأثیر شرایط آب و هوایی گرد و غبار، مه و ابر قرار میگیرند. علاوه بر این، آنها قادر به محافظت از نیروهای مانور دهنده و متحرک در یک منطقه جغرافیایی وسیع و پیچیده مانند جنوب لبنان نیستند.
دلیل سوم، شکاف اقتصادی و تاکتیکی (جنگ فرسایشی): رهگیری تکنولوژیکی نیازمند منابع مالی عظیم و زمان واکنش در حد چند ثانیه است، در حالی که تولید این پهپادها به کارگاههای تولیدی انعطافپذیر و مداوم با هزینه کم متکی است. این نابرابری مانع از دستیابی اشغالگران به محاصره هوایی فشرده میشود و جبهه خودی و نیروهای میدانی را تحت فرسایش مداوم قرار میدهد که از نظر تکنولوژیکی قابل حل نیست.
ژنرال معربونی درباره مذاکرات سیاسی در پرونده لبنان و موضع حزب الله در برابر آن تصریح کرد: بله، حزبالله از مذاکرات سیاسی حمایت میکند، اما از دیدگاهی خاص که حاکمیت را به قدرت نظامی پیوند میدهد. در وهله نخست باید گفت که حزب الله همیشه حمایت خود را از دولت لبنان به نمایندگی رئیس مجلس و دولت در روند مذاکرات اعلام میکند، اما یک خط قرمز ترسیم کرده و هیچ امتیازی که حاکمیت زمینی، دریایی یا هوایی را نقض کند، داده نخواهد شد.
وی افزود: دوم اینکه معادله «میدان نبرد از حاکمیت محافظت میکند»، مهم ترین اصل در این موضوع است. این حزب معتقد است که دیپلماسی و مذاکرات نمیتوانند حاکمیت واقعی در برابر رژیم صهیونیستی را محقق کنند، مگر اینکه مبتنی بر قدرت نظامی (مانند موشکها و پهپادهای مقاومت) باشند. از نظر آن، میدان نبرد همان چیزی است که مانع از تحمیل شرایط و دیکتههای دشمن میشود.
این کارشناس استراتژیک تاکید کرد: حزبالله در وهله بعد بر عدم شروط دور زدن توسط دشمن تاکید دارد. این حزب از مذاکراتی که منجر به توقف تجاوز و عقبنشینی کامل شود، حمایت میکند، اما قاطعانه هر بندی را که به اشغالگران آزادی حرکت یا نقض امنیت تحت پوشش ترتیبات بازرسی اعطا کند، رد میکند. این دیدگاه، حاکمیت را به معنای کنترل کامل میداند که منحصراً در اختیار دولت لبنان و نهادهای آن است.
وی درباره حضور پرونده لبنان در مذاکرات اسلام آباد گفت: این امر نشاندهنده ارتباط متقابل صحنههای فعال در جنگ و اعتراف به وزنه حزبالله است. اصرار تهران بر گنجاندن پرونده لبنان به عنوان یک جبهه حمایتی در قلب مذاکرات و آتشبس - به رغم تلاشهای آمریکا و صهیونیستها برای منزوی کردن آن ثابت میکند که لبنان به یک عنصر تعیینکننده در امنیت منطقهای تبدیل شده است، نه صرفاً عرصهای که مورد ضربه قرار میگیرد. این حضور، وزن مقاومت را نشان میدهد که دستور کار خود را در عرصه بینالمللی تحمیل کرده است.
معربونی افزود: واشنگتن، از طریق مذاکرات اسلامآباد، به دنبال اعمال فشار برای تضعیف قابلیتهای مقاومت مانند پهپادها و موشکهای دقیق تحت پوشش ترتیبات امنیتی است که به نفع رژیم صهیونیستی است. بنابراین، صرف حضور لبنان در پرونده اسلام آباد، حاکمیت خودکار کشور را تضمین نمیکند؛ بلکه به قاطعیت موضع ایران بستگی دارد که اصرار دارد از نقاط قوت متحدان خود کوتاه نیاید.
