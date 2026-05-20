به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سید میرخلیلی، امام جماعت مسجد المهدی(عج) در گفت و گویی با اشاره به حضور دکتر مسعود پزشکیان، رییس جمهور کشورمان در مسجد المهدی (عج) (محله نبرد، منطقه ۱۵ تهران) به منظور بازدید از روند اجرای طرح «حکمرانی محله محور و مسجدمحور»، اظهار داشت: این حضور بسیار موثر و دلگرم کننده بود و لذا با تداوم رویکرد مسجدمحوری رییس جمهور و دولت جمهوری اسلامی ایران شاهد رونق فعالیت های دینی و تبلیغی در مساجد خواهیم بود.

امام جماعت مسجد المهدی (عج) (محله نبرد تهران) در ادامه با اشاره به سخن امام شهید درباره مسجد که فرمودند: «مسجد، نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسلامی ما، بلکه در نقاط مختلف عالم و در طول تاریخ، منشأ آثار بزرگ و نهضت ها و حرکت های اسلامی بزرگی شده است»، گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی همچنین تاکید داشتند: «در صدر اسلام هم، در زمان نبیّ مکرّم اسلام صلی‌اللَّه‌علیه‌وآله‌وسلّم و همچنین در زمان حکومت با برکت امیرالمؤمنین علی علیه‌الصّلاةوالسّلام، مسجد مرکز همه تصمیم‌گیری های مهم و کارهای بزرگ بود. نمی خواهیم از لحاظ وضع زمان، مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امیرالمؤمنین تشبیه کنیم؛ زیرا اقتضاهای هر زمان متفاوت است. به‌طور کلّی مسجد به عنوان یک پایگاه دین، عبودیّت و معرفت، میتواند برای جوامع اسلامی منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد» (بیانات در دیدار مردم قم ۱۳۷۵/۱۰/۱۹).

تبیین جایگاه مسجد در نگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی

وی در ادامه با اشاره به جایگاه راهبردی مسجد در اسلام، اظهارداشت: امام شهید در این زمینه نیز فرمودند: «پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه وآله از زمانی که به بعثت رسیدند کار خود را با مسجد شروع کردند. یعنی در اسلام کار جمعی، کار حکومت اسلامی و کار برای مردم، با مردم و از مسجد آغاز آغاز شده است.»

حجت الاسلام والمسلمین میرخلیلی در ادامه تصریح کرد: همه امورات جامعه نوپای اسلامی در مسجد النبی(ص) توسط پیامبر(ص) پیگیری و انجام می‌شده است. ستون‌هایی که تعریف شده، رفت و آمدهایی که بوده، حتی هرگاه پیامبر می‌خواستند موضوع مهمی را مطرح کنند مردم را به مسجد فرامی خواندند.

استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به سخن دیگری از رهبر شهید انقلاب اسلامی که فرمودند: «[یک نکته] در مورد مسجد عبارت است از هسته‌ مقاومت. مقاومت وقتی گفته می شود، فوراً ذهن میرود به مقاومت نظامی و امنیّتی و امثال اینها. خب بله، آن هم قطعاً مقاومت است، امّا بالاتر از آن، مقاومت فرهنگی است. حصار فرهنگی، خاک‌ریز فرهنگی در کشور اگر سست باشد، همه‌چیز از دست خواهد رفت»(بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران ۱۳۹۵/۰۵/۳۱).

حجت الاسلام والمسلمین میرخلیلی در ادامه با بیان اینکه محور اصلی و نقطه اتکا برای فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، معرفتی، معنوی و عبادت بر مسجد بنا نهاده شد و کارکردهای متفاوت و متعدد مسجد تمام موضوعات و مولفه‌های جامعه را در بر می‌گیرد، خاطرنشان کرد:

تربیت انسان‌های بزرگ در مساجد اتفاق می افتاد. از جمله فرماندهان شهید ما مانند شهید صیاد شیرازی، شهید همت، شهید باکری و... همه تربیت یافته مساجد بودند. مسجد علاوه بر تربیت این فرماندهان، محل اعزام آنها به جبهه، محل برگزاری مراسم آنها و مهمتر از همه محل تبیین و روشنگری بوده است.

تحقق چشم انداز جامعه اسلامی با محوریت بخشیدن به مساجد

وی با بیان این نکته که امروز همه به اهمیت مسجد واقف هستند، گفت: اگر مساجد در محله‌ها، محور باشند ما می‌توانیم به «چشم انداز تحقق جامعه اسلامی» و سپس «تمدن نوین اسلامی» که رهبر شهید انقلاب نسبت به آن تأکید دارند، برسیم. ‌

امام جماعت مسجد المهدی (عج) در ادامه با اشاره به اهمیت مساجد و کارکرد آنها در محلات، تأکید کرد: محله‌ها هر یک در حکم نقاطی هستند که اگر به تمام معنا اسلامی شوند نه فقط در بُعد معنویت و عبادت بلکه در مسائل سیاسی، تربیت، خانواده، مسائل اجتماعی و ... نقش‌آفرین می شوند؛ اگر این اتفاق بیفتد، این نقاط به هم متصل شده و یک سطح را تشکیل می دهند و مساجد محور این حرکت و این تحول هستند.

وی خاطرنشان کرد: امروز مساجد مورد توجه هستند هر چند تمام کارکردهای اصلی‌شان را ندارند اما به لطف خدا در چند سال اخیر شاهدیم که مسجد در حال احیا است.

حجت الاسلام والمسلمین میرخلیلی با تأکید بر ضرورت رویکرد مسجدمحوری در حل مسائل اجتماعی و فرهنگی گفت: اگر دولت بخواهد مشکلات کشور و جامعه را برطرف کند، باید با محوریت مساجد و ائمه جماعات اقدام کند.

مدیریت مصرف انرژی با استفاده از ظرفیت عظیم مساجد

استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به سخنان دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان در بازدید میدانی از اجرای طرح مسجدمحوری که با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی، نهادهای محلی، خیرین، هیئات مذهبی و گروه‌های اجتماعی، گفته بود، سه محور اصلی «مشارکت مردم در صرفه‌جویی اقتصادی»، «مدیریت و تعدیل سطح توقعات عمومی در شرایط جنگ اقتصادی» و «جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی برای آبادانی کشور» را از اولویت‌های مهم دولت دانست، اضافه کرد: دکتر پزشکیان در ابتدای سخنان خود، رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه را از مهم‌ترین مأموریت‌های این طرح دانست و تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مصادیق و ضرورت‌های اجرای الگوی مسجدمحوری، پوشش و حمایت از اقشار مختلف جامعه در شرایط فعلی کشور است. بر همین اساس، در هر محله، مساجد، مدارس، سازمان‌های مردمی، خیرین و هیئات مذهبی باید بخشی از جامعه را تحت پوشش خدمات و حمایت‌های اجتماعی قرار دهند.

حجت الاسلام والمسلمین میرخلیلی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده مسجد در حکمرانی اجتماعی اظهار داشت: ما مسجد را محور قرار داده‌ایم، چرا که این نهاد مقدس از کارکردهای متنوع فرهنگی، اجتماعی و مردمی برخوردار است و بسیاری از امور را می‌توان حول محور مسجد ساماندهی و مدیریت کرد.

امام جماعت مسجد المهدی (عج) (محله نبرد منطقه ۱۵ شهر تهران) در ادامه به فعالیت های این مسجد از ابتدای جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: اعضای پایگاه های بسیج خواهران و برادران و هیئت امنا و گروه جهادی تبلیغی و همه نمازگزاران مسجد المهدی (عج) با روحیه جهادی درخدمت انقلاب اسلامی و دفاع از مردم و کشور هستند.

حجت الاسلام والمسلمین میرخلیلی در پایان گفت: حضور مستمر در اجتماعات شبانه و برنامه های تشییع پیکر مطهر شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری نشست های تبلیغی با رویکرد جهاد تبیین، آموزش الگوی درست مصرف، خدمت رسانی به رزمندگان اسلام و مشارکت در برپایی نظم و امنیت در محلات منطقه ۱۵ تهران از جمله برنامه های مسجد المهدی (عج) از ابتدای جنگ تحمیلی سوم بوده است.

