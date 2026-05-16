ناو هواپیمابر «جرالد فورد» پس از ۳۲۶ روز مأموریت به آمریکا بازگشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر آمریکا «یواس‌اس جرالد فورد» پس از مأموریتی که حدود ۱۱ ماه به طول انجامید، به پایگاه دریایی خود در ایالت ویرجینیای آمریکا بازگشت. این ناو که ۳۲۶ روز در خدمت عملیاتی بود، پس از مشارکت در عملیات‌های نظامی مختلف از جمله عملیات ربوده شدن «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا و همچنین حضور در جنگ علیه ایران به پایگاه «نورفولک» در ایالت ویرجینیا رسید.

در مراسم استقبال از این ناو، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا به همراه خانواده‌های حدود ۴۵۰۰ ملوانی که روی آن خدمت کرده بودند، حضور داشتند. این ناو به‌عنوان سکوی عملیات جنگنده‌ها در جنگ آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار گرفت و در عملیات‌های مرتبط با ونزوئلا نیز مشارکت داشت. مأموریت ۳۲۶ روزه آن طولانی‌ترین مأموریت یک ناو هواپیمابر آمریکایی در پنجاه سال اخیر به شمار می‌رود.

اوایل ماه جاری، یک مقام آمریکایی اعلام کرده بود که این ناو پس از مشارکت در جنگ علیه ایران، منطقه را ترک کرده و بدین ترتیب تنها دو ناو جنگی بزرگ آمریکا در منطقه باقی مانده‌اند. این مقام توضیح داد که شمار شناورهای باقی‌مانده نیروی دریایی آمریکا در منطقه به ۲۰ فروند می‌رسد که در میان آن‌ها دو ناو هواپیمابر «یواس‌اس آبراهام لینکلن» و «یواس‌اس جورج اچ. دبلیو. بوش» دیده می‌شوند.

در ۱۲ مارس گذشته، آتش‌سوزی‌ در بخش رخت‌شوی‌خانه ناو هواپیمابر «یواس‌اس جرالد فورد» رخ داد که به زخمی شدن دو ملوان و وارد شدن خسارت گسترده به حدود ۱۰۰ تخت منجر شد. ارتش آمریکا همچنین اعلام کرد که این ناو هنگام استقرار در دریا با مشکلات جدی در سامانه فاضلاب روبه‌رو بوده و رسانه‌های آمریکایی نیز از خرابی سرویس‌های بهداشتی آن خبر داده بودند.

«یواس‌اس جرالد آر فورد» نخستین ناو هواپیمابر نسل جدید آمریکا است که با وزن ۱۰۰ هزار تن و پیشران هسته‌ای فعالیت می‌کند. این ناو جنگی به نام «جرالد فورد» سی‌وهشتمین رئیس‌جمهور آمریکا، نام‌گذاری شده است. روند ساخت آن در سال ۲۰۰۵ آغاز شد و در ۳۱ مه ۲۰۱۷ به‌طور رسمی به نیروی دریایی آمریکا تحویل داده شد. شرکت «نورثروپ گرومن» این ناو را با هزینه‌ای بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار ساخته و «سوزان فورد بیلز» دختر جرالد فورد، آن را افتتاح کرده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸