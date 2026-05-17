دوغارون در مسیر تبدیل به دروازه تجارت افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ محمدرضا مودودی در نشست مشترک مدیران و معاونان دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد با مدیران سازمان منطقه آزاد دوغارون اظهار کرد: سند توسعه سرزمینی این منطقه به‌عنوان نقشه راه آینده دوغارون تدوین شده و هدف آن شکل‌گیری یک شهر تجاری مدرن در شرق کشور است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی این منطقه افزود: همجواری با بازار ۴۰ میلیونی افغانستان و قرار گرفتن در محور ارتباطی مشهد ـ هرات، دوغارون را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های بالقوه تجارت، ترانزیت و خدمات لجستیکی در شرق ایران تبدیل کرده است.

مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه منطقه تصریح کرد: رویکرد مدیریت منطقه صرفاً واگذاری زمین و کسب درآمد کوتاه‌مدت نیست، بلکه تلاش می‌شود با بهره‌گیری از مدل‌های مشارکتی، زمینه سرمایه‌گذاری پایدار، ایجاد ارزش افزوده و توسعه اقتصادی بلندمدت فراهم شود.

مودودی با اشاره به ضرورت تحول در ساختار تجاری منطقه گفت: هدف ما عبور از تجارت سنتی و حرکت به سمت بازارهای مدرن، خدمات هوشمند و اتصال دوغارون به زنجیره ارزش منطقه‌ای و بین‌المللی است.

وی توسعه زنجیره ارزش و صادرات زعفران و همچنین پزشکی دیجیتال را از محورهای مهم برنامه‌های توسعه‌ای منطقه عنوان کرد و افزود: با توجه به جایگاه خراسان رضوی در تولید زعفران، دوغارون ظرفیت تبدیل شدن به قطب فرآوری، بسته‌بندی و صادرات این محصول را دارد.

همچنین برنامه‌ریزی‌هایی برای توسعه گردشگری سلامت و ارائه خدمات پزشکی دیجیتال با هدف جذب بیماران کشورهای همسایه به‌ویژه افغانستان انجام شده است.

مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون در ادامه به پروژه‌های سرمایه‌گذاری منطقه اشاره کرد و گفت: احداث شهر سوختی، شهر نمایشگاهی، ایجاد زون معدنی ۷۰۰ هکتاری و احداث مزرعه خورشیدی ۲۰ مگاواتی از جمله طرح‌هایی است که قرارداد یا تفاهم‌نامه اجرای آن‌ها منعقد شده است.

مودودی در پایان اجرای پروژه «بزرگراه جاده ابریشم» به طول ۱۰ کیلومتر را یکی از طرح‌های مهم و تحول‌آفرین منطقه دانست و تأکید کرد: اجرای این پروژه می‌تواند چهره منطقه آزاد دوغارون را متحول کرده و آن را به یکی از ویترین‌های توسعه اقتصادی شرق کشور تبدیل کند.

