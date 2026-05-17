به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمیدرضا حاجی‌بابایی امروز در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره واکنش ایران به حمله به تاسیسات انرژی گفت: من فکر می‌کنم که عربستانی‌ها زرنگی می‌کنند. عربستان حجاج ما را پذیرفته و با ما کار می‌کند اما کشورهای منطقه همچون عربستان می‌دانند اگر در منطقه ترقه‌ای زده شود، ایران مجبور است که جنگ منطقه‌ای کند.

وی ادامه داد: آن‌ها می‌فهمند که اگر انرژی ما را بزنند، ما هم باید انرژی را هدف قرار دهیم اما آن‌ها زرنگی می‌کنند که اگر جنگ شود، ما قسمتی از انرژی منطقه را نزنیم؛ این برای ما آسیب است.

اگر قرار باشد نفت ایران هدف قرار بگیرد، ما باید نفت منطقه را بزنیم

نایب رئیس مجلس افزود: اگر قرار باشد نفت ایران هدف قرار بگیرد، ما باید نفت منطقه را بزنیم؛ چه با کشوری که دوست هستیم، چه کشوری که فقط ادعای دوستی دارد و چه آن‌ کشوری که ادعای دشمنی دارد مثل امارات متحده عربی.

حاجی بابایی بیان کرد: وقتی آمریکا آمده که انرژی ایران را قطع کند، ما باید انرژی آن‌ها را قطع کنیم منتها قسمتی از انرژی آمریکا دست کشوری است که می‌گوید ما با شما کار نداریم پس شما هم با ما کار نداشته باشید.

اگر آمریکا به نفت ایران آسیب بزند،‌ دنیا از منطقه نفت دریافت نخواهد کرد

نایب رئیس مجلس ادامه داد: اگر قرار باشد به نفت ایران آسیبی وارد شود، ایران کاری خواهد کرد که آمریکا و دنیا برای مدت قابل توجهی نتوانند از منطقه نفت دریافت کنند.

حاجی‌بابایی تاکید کرد: آمریکا به خصوص ترامپ، امکان ندارد که توان انجام کاری را داشته باشد اما آن را انجام ندهد؛ اگر کسی تصور غیر از این داشته باشد، ساده‌لوح است.

اگر کشوری ایران را تحریم کند،‌ در تنگه هرمز تحریم می‌شود

نایب رئیس مجلس بیان کرد: به این دلیل تنگه هرمز از بمب اتم برای ما مهم‌تر است که این تنگه هرمز ابزار راهبردی در اختیار ماست.

وی توضیح داد: پیش از جنگ تحمیلی سوم، کشورها به تبعیت از آمریکا ما را تحریم می‌کردند اما از این به بعد اگر کشوری بخواهد ایران را تحریم کند، ما هم آن کشور را در تنگه هرمز تحریم می‌کنیم.

.............

پایان پیام