تلاش ایران و افغانستان برای حل گره ترانزیتی در مرز فراه

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ محمد حافظ مجاهد، شهردار شهر فراه، در جریان بازدید از نقطه مرزی این ولایت با مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره راهکارهای کاهش مشکلات حمل‌ونقل و ایجاد سهولت در انتقال سریع کالاهای تجاری گفتگو کرد.

در سال‌های اخیر، تاجران افغان بارها از کندی روند ترانزیت در مرزهای ایران، به‌ویژه در نقطه مرزی فراه، گلایه کرده‌اند. صف‌های طولانی کامیون‌ها، تشریفات پیچیده گمرکی و نبود هماهنگی کافی میان نهادهای دو سوی مرز از جمله عواملی بوده که موجب تأخیر چندروزه در انتقال کالا شده است.

بر اساس این گزارش، دو طرف در این دیدار درباره اقداماتی مانند کاهش زمان بازرسی، افزایش ساعات کاری مرز و یکسان‌سازی رویه‌های گمرکی برای تسهیل عبور کالا و بهبود روند ترانزیت میان ایران و افغانستان تبادل نظر کردند.

..............

پایان پیام/