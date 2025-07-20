ابراز نگرانی علمای شیعه افغانستان از بازداشت دختران کابل به خاطر حجاب توسط طالبان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در چند روز اخیر، گزارشهای متعددی از بازداشت دختران به اتهام بدحجابی از سوی ماموران امر به معروف حکومت سرپرست افغانستان منتشر شده است.
منابع مختلف از شهر کابل به رسانهها گفتهاند که گروهی از دختران از سوی ماموران امر به معروف از مناطق «شهر نو» و «قلعه فتحالله» به اتهام بدحجابی بازداشت و زندانی شدهاند.
این بازداشت توسط سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست تایید شده است.
سیفالاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت تاکید کرده است که گروهی از دختران به دلیل دوبله فیلمهای خلاف ارزشهای اسلامی از منطقه شهر نو کابل بازداشت شدهاند.
از سوی دیگر، روز شنبه(28 تیر) از منطقه غرب کابل نیز گزارش شد که ماموران امر به معروف طالبان، گروهی از دختران شیعه را از بازار تجاری معروف به «سیتی سنتر» و کوچه رسالت دشت برچی به اتهام بدحجابی بازداشت کردهاند.
یک منبع از منطقه پلخشک برچی گفته است که ماموران امر به معروف بدون آنکه مامور زن در میان آنها حضور داشته باشد، شماری از دختران را بازداشت و برخی از آنها را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند.
هرچند وزارت امر به معروف حکومت سرپرست در مورد بازداشت دختران از غرب کابل چیزی نگفتهاند، اما تعدادی از علمای شیعه در این مورد ابراز نگرانی کردهاند.
یک عالم شیعه در کابل با اشاره به بازداشت دختران از منطقه شهر نو کابل در پیامی گفت که به علما و خطبای مساجد تأکید کرده است که حجاب را بیشتر تبلیغ کنند تا دختران از مناطق غرب کابل بازداشت نشوند و هیچ کسی مورد بیاحترامی قرار نگیرد.
این عالم دینی تاکید ورزید که حجاب یک امر دینی و شرعی است و شیعیان و پیروان اهلبیت(ع) باید تشویق شوند تا حجاب را مراعات کنند و بهانه به دست هیچ کسی داده نشود.
شایان ذکر است، بازداشت دختران به اتهام بدحجابی واکنشهای گستردهای را میان مردم افغانستان و علمای مطرح دینی در پی داشته است.
عبدالرب رسول سیاف، عالم معروف دینی و از رهبران سیاسی اهلسنت افغانستان که از مخالفان حکومت طالبان است، در این مورد گفته است که دستدرازی به زنها و دستگیریشان توسط مردهای نامحرم و بردن آنها به زندانهایی که مردها زندانبان هستند، نه تنها خلاف دین و شریعت است، بلکه عزت اسلامی و غیرت افغانی و مروت انسانی نیز در آن پایمال میشود.
او همچنان خطاب به حکومت سرپرست افغانستان گفته است که آنها با این اقداماتشان باید از خدا بترسند.
