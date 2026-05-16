به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ محقق در یادداشتی تند که روز گذشته، جمعه منتشر شد، با اشاره به تحولات اخیر در کابل و برخی استان‌های شیعه‌نشین، نوشت که طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت، نه تنها جایگاه رسمی فقه جعفری را نادیده گرفته‌اند، بلکه تلاش می‌کنند شیعیان را وادار کنند برخلاف باورها و احکام مذهبی خود عمل کنند.

رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان تأکید کرده است که در بسیاری از کشورهای اسلامی، پیروان مذاهب مختلف در موضوعاتی چون نکاح، طلاق، ارث، حضانت و سایر مسائل احوال شخصیه، مطابق فقه و اعتقادات مذهبی خود عمل می‌کنند. او با اشاره به تجربه کشورهایی مانند عراق افزود که در آن کشور، شیعیان، اهل سنت و حتی مسیحیان، ساختارهای حقوقی و مذهبی مستقل دارند و دولت‌ها نیز این تنوع مذهبی را به رسمیت شناخته‌اند.

محقق همچنین یادآور شده است که در افغانستانِ پیش از حاکمیت طالبان، فقه جعفری بر اساس قانون اساسی سال ۱۳۸۲ به عنوان یک مذهب رسمی شناخته می‌شد و شیعیان می‌توانستند مسائل احوال شخصیه خود را مطابق باورهای مذهبی‌شان تنظیم کنند؛ اما به گفته او، طالبان پس از تسلط بر افغانستان، این جایگاه را عملاً حذف کرده‌اند.

اشاره به برخورد طالبان با روحانیون شیعه

رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در بخشی از این یادداشت، به رویداد جنجالی اخیر در غرب کابل اشاره کرده است؛ رویدادی که در آن، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین‌داد شریفی، از روحانیون شناخته‌شده شیعه، پس از اجرای عقد موقت برای یک زوج شیعه، از سوی نیروهای امر به معروف طالبان احضار و مورد توهین و لت‌وکوب قرار گرفت.

به گفته محقق، طالبان نه تنها این روحانی شیعه را مورد فشار قرار داده‌اند، بلکه ده‌ها تن از علما و امامان جماعت شیعه نیز احضار شده و از آنان تعهد گرفته شده است که مطابق فقه شیعه اقدام به اجرای عقد موقت و برخی احکام مذهبی نکنند؛ اقدامی که با واکنش گسترده محافل مذهبی و اجتماعی شیعیان روبه‌رو شده است.

او این رفتار طالبان را دخالت مستقیم در اعتقادات مذهبی شهروندان افغانستان دانسته و تأکید کرده است که چنین اقداماتی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بی‌اعتمادی و تنش‌های اجتماعی شود.

پرونده دایکندی و نگرانی از دخالت در مسائل ناموسی

محمد محقق در ادامه به پرونده‌ای در استان دایکندی افغانستان نیز اشاره کرده و مدعی شده است که طالبان در یک منازعه خانوادگی و مسئله مرتبط با زوجیت، جانب فردی سالخورده را گرفته و بر یک خانواده هزاره فشار وارد کرده‌اند.

به گفته او، در این پرونده فردی به نام اسدالله مدعی زوجیت با یک زن جوان هزاره شده و همین موضوع سبب بازداشت برخی اعضای خانواده آن زن و فرار زوج جوان از محل زندگی‌شان شده است.

رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان این رویداد را نمونه‌ای از «دخالت خطرناک طالبان در مسائل ناموسی و اعتقادی مردم» توصیف کرده و هشدار داده است که تداوم چنین رفتارهایی می‌تواند پیامدهای گسترده اجتماعی و امنیتی به همراه داشته باشد.

هشدار درباره پیامدهای فشار مذهبی

محمد محقق در پایان یادداشت خود هشدار داده است که ادامه فشار بر شیعیان، محدودکردن آزادی‌های مذهبی و مداخله در احوال شخصیه پیروان مذاهب مختلف، «آتش دشمنی‌ها» را در افغانستان شعله‌ورتر خواهد کرد.

او تأکید کرده است که افغانستان کشوری متشکل از اقوام و مذاهب مختلف است و هرگونه سیاست حذف، اجبار مذهبی و نادیده‌گرفتن تنوع فکری و اعتقادی، نه تنها به ثبات کشور کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند شکاف‌های قومی و مذهبی را عمیق‌تر سازد.

اظهارات محقق در حالی مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از افزایش محدودیت‌ها علیه شیعیان، فشار بر مراسم مذهبی و دخالت طالبان در مسائل فقهی و اجتماعی پیروان مذهب جعفری منتشر شده است؛ موضوعی که نگرانی فعالان مذهبی و نهادهای حقوق بشری را نیز در پی داشته است.

....................

پایان پیام/