رژیم صهیونیستی به کشته شدن یک نظامی خود در جنوب لبنان اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که یکی از نظامیانش در جنوب لبنان کشته شده است؛ موضوعی که شمار کشتههای ارتش این رژیم در لبنان را از زمان اجرای توافق آتشبس به ۶ نفر رسانده است.
در بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی آمده است که «نیگف داگان» گروهبان یکم ۲۰ ساله این رژیم در جریان نبردها در جنوب لبنان کشته شد.
با این حساب، شمار کشتههای صهیونیست در لبنان از زمان آغاز جنگ با حزبالله در دوم مارس/اسفند، به ۲۰ نفر رسیده است که شامل ۱۹ نظامی و یک غیرنظامیِ پیمانکار ارتش رژیم صهیونیستی میشود.
رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که شمار نظامیان کشتهشده این رژیم در جنوب لبنان از زمان ازسرگیری درگیریها به ۶ نفر افزایش یافته است.
هشدار تخلیه
در همین راستا، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک موشک شلیکشده از لبنان به سمت شمال سرزمینهای اشغالی را رهگیری کرده و حزبالله را به نقض توافق آتشبس متهم کرد.
همچنین ارتش رژیم صهیونیستی به ساکنان شهرکهای شبریحا، حمادیه، زقوق المفدی، معشوق و الحوش در جنوب لبنان هشدار تخلیه داد و اعلام کرد: ساکنان این مناطق باید تا شعاع یک کیلومتری دور شوند؛ ما با قدرت علیه حزبالله اقدام خواهیم کرد.
ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته نیز پیش از آغاز حملات خود به ساکنان ۸ شهرک در شرق و جنوب لبنان هشدار تخلیه داده بود و سپس اعلام کرد که مجموعهای از حملات را علیه آنچه زیرساختهای حزبالله خواند، آغاز کرده است.
در همین حال، وبسایت «واللا» گزارش داد که صبح جمعه پس از شلیک موشک از لبنان، آژیرهای هشدار در منطقه الجلیل به صدا درآمده است. رسانههای عبری زبان نیز از شنیده شدن صدای انفجار پس از فعال شدن آژیرها در شمال سرزمین های اشغالی خبر دادند.
شامگاه پنجشنبه نیز آژیرهای هشدار در چند شهرک در شمال سرزمین های اشغالی پس از شلیک موشک از لبنان به صدا درآمد. شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد این آژیرها در شهرکهای کریات شمونه، مسگاف عام، المطله، کفار جلعادی و بیت هلیل در نزدیکی مرز لبنان شنیده شده است.
این شبکه همچنین مدعی شد که سامانههای دفاعی رژیم صهیونیستی، سه موشک را رهگیری کردهاند و سه موشک دیگر نیز در مناطق باز سقوط کردهاند، بدون آنکه بلافاصله گزارشی از تلفات یا خسارات منتشر شود.
تلآویو همواره سانسور شدیدی بر تلفات انسانی و خسارات مادی ناشی از اصابت یا رهگیری موشکها و پهپادهای شلیکشده از سوی حزبالله اعمال میکند.
بیانیههای حزبالله
حزبالله روز پنجشنبه اعلام کرد که ۱۳ عملیات نظامی علیه اهداف نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان انجام داده است؛ عملیاتی که شامل حمله به یک پایگاه نظامی، سه تانک و تجمع نیروها و خودروهای نظامی اسرائیل بوده است.
حزبالله در بیانیههای جداگانه تأکید کرد که این عملیاتها در دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتشبس و تجاوزات اسرائیل علیه روستاهای جنوب لبنان، انجام شدهاند.
روز چهارشنبه نیز ارتش رژیم صهیونیستی دستکم ۳۰ نفر را در جریان ۷۹ حمله به لبنان شهید و شماری دیگر را زخمی کرده بود؛ حملاتی که نقض جدیدی برای آتشبس شکنندهای محسوب میشود که از ۱۷ آوریل/فروردین برقرار شده و قرار است تا ۱۷ مه/اردیبهشت ادامه یابد.
همزمان با برگزاری سومین دور مذاکرات میان تلآویو و بیروت در واشنگتن، حملات اسرائیل به لبنان شدت گرفته است. دو دور قبلی این مذاکرات در ۱۴ و ۲۳ آوریل برگزار شده بود و هدف آن دستیابی به ترتیبات امنیتی و کاهش تنش میان دو طرفی است که از سال ۱۹۴۸ رسماً در وضعیت جنگی قرار دارند.
توافق آتشبس بندی دارد که رژیم صهیونیستی از آن برای توجیه حملات خود استفاده میکند؛ بندی که به این رژیم اجازه میدهد در هر زمان برای دفاع از خود در برابر حملات برنامهریزیشده، قریبالوقوع یا در حال وقوع، هر اقدامی را ضروری بداند، انجام دهد.
از دوم مارس/اسفند تاکنون، حملات گسترده رژیم صهیونیستی به لبنان موجب شهادت ۲۸۹۶ نفر و زخمی شدن ۸۸۲۴ نفر شده و همچنین بیش از یک میلیون نفر را آواره کرده است؛ آماری که بر اساس دادههای رسمی منتشر شده است.
