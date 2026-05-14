به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد در پی سقوط یک پهپاد متعلق به حزبالله در منطقه «رأسالناقوره» نزدیک مرز لبنان، چند صهیونیست زخمی شدهاند و مجروحان برای درمان به مراکز درمانی منتقل شدهاند. همزمان ارتش رژیم صهیونیستی نیز حملات هوایی متعددی را علیه مناطق مختلف لبنان انجام داد.
براساس گزارش شبکه الجزیره، روزنامه «یدیعوت آحرونوت» گزارش داد در این حادثه سه نفر زخمی شدهاند که حال دو نفر از آنان وخیم است. شبکه ۱۲ اسرائیل نیز اعلام کرد که دو نفر از مجروحان از کارکنان یک شرکت پیمانکاری و فرد دیگر از ساکنان منطقه بوده است.
در همین حال، رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سامانههای هشدار در منطقه رأسالناقوره فعال نشده و پدافند هوایی نیز نتوانسته پهپاد را رهگیری کند. بر اساس این گزارش، پهپاد در نزدیکی یک پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی منفجر شده است.
پیشتر نیز فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیتسی از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در منطقه الجلیل علیا پس از شناسایی یک پهپاد پرتابشده از لبنان خبر داده بود.
نگرانی صهیونیستها از پهپادهای حزبالله
یدیعوت آحرونوت به نقل از یک منبع گزارش داد که شمار مجروحان صهیونیست ناشی از حملات پهپادی حزبالله طی دو هفته گذشته به ۱۷ نفر رسیده است.
همچنین یک مقام بیمارستان رمبام گفته بیشتر جراحتهای ناشی از حملات پهپادی در میان نظامیان صهیونیست در نواحی صورت، گردن و دستها ثبت شده است.
یک منبع نظامی نیز اعلام کرده که نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در لبنان با جلیقههای ضدگلوله و کلاههای ایمنی رفتوآمد میکنند، اما همچنان نمیدانند چه زمانی ممکن است هدف حملات پهپادی قرار گیرند.
به گفته این منبع، ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون راهکار مؤثری برای جلوگیری از حملات پهپادی پیدا نکرده و این تهدید اکنون به بزرگترین چالش نیروهای صهیونیست در لبنان تبدیل شده است.
حملات رژیم صهیونیستی به جنوب و شرق لبنان
در لبنان نیز ارتش رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه هشدار تخلیه برای چندین شهر و روستا در استان بقاع و مناطق جنوبی صادر کرد.
بر اساس گزارشها، مناطق لبایا، سحمر، تفاحتا، کفرملکی، یحمر، عینالتینه، حومینالفوقا و مزرعه سینای مشمول این هشدار شدند.
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد مجموعهای از حملات هوایی را علیه آنچه مراکز و زیرساختهای متعلق به حزبالله توصیف کرده، آغاز کرده است.
گزارشها حاکی از آن است که شهرکها و روستاهای تفاحتا، زبقین، صدیقین، المنصوری و کفرا در جنوب لبنان هدف حملات قرار گرفتهاند. همچنین مناطق لبایا و سحمر در بقاع غربی نیز بمباران شدهاند.
علاوه بر این، مناطق عینالتینه، ارتفاعات الجور، حداثه، کفرملکی، القصیبه، جرجوع و اطراف الزراریه نیز هدف حملات هوایی و پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.
حزبالله از حمله به نیروهای صهیونیست خبر داد
حزبالله نیز اعلام کرد با استفاده از موشک و گلولههای توپخانه، یک نیروی رژیم صهیونیستی مستقر در ساختمانی در منطقه دیرسریان در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.
این گروه همچنین اعلام کرد بامداد پنجشنبه یک نیروی رژیم صهیونیستی را که از منطقه البیاضه به سمت الناقوره در حال حرکت بود با شلیک موشک هدف قرار داده است.
حزبالله همچنین از هدف قرار دادن یک تانک مرکاوا در تل نحاس در اطراف کفرکلا با موشک هدایتشونده خبر داد و اعلام کرد که این حمله با موفقیت انجام شده است.
این گروه همچنین اعلام کرد با استفاده از دو پهپاد انتحاری، یک تانک مرکاوا در منطقه حولا و نیز تجهیزات فنی در شهر الخیام را هدف قرار داده است.
در بیانیه دیگری نیز حزبالله از حمله پهپادی به تجمع نیروهای صهیونیست در شهر بنتجبیل خبر داد.
تنش در آستانه مذاکرات جدید
این تحولات در حالی رخ میدهد که با وجود برقراری آتشبس میان اسرائیل و حزبالله از ۱۷ آوریل و تمدید آن پس از مذاکرات میان نمایندگان لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن، حملات ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان همچنان ادامه دارد.
این رویدادها تنها چند ساعت پیش از آغاز دور تازه گفتوگوهای لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن رخ داده و میتواند بر روند مذاکرات پیشرو تأثیر بگذارد.
