هدف اسرائیل از سیاست نه جنگ و نه صلح فرسایش نیروهای مقاومت است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش انصارالله یمن با صدور بیانیه‌ای، شهادت عزالدین الحداد، فرمانده کل گردان‌های قسام، را به جنبش حماس، گروه‌های مقاومت فلسطین، ملت فلسطین و امت اسلامی تسلیت گفت.

دفتر سیاسی انصارالله تأکید کرد که شهید الحداد نمونه‌ای از یک فرمانده مجاهد و استوار بود که با ایمان، اراده و پایداری، پرچم جهاد و مقاومت را در دست داشت.

در این بیانیه آمده است که ادامه حملات به غزه و هدف قرار دادن فرماندهان مقاومت، بار دیگر ماهیت رژیم صهیونیستی را آشکار کرده و نشان می‌دهد این رژیم به هیچ توافق، تعهد یا تضمینی پایبند نیست.

انصارالله همچنین تأکید کرد که اسرائیل با حمایت کامل آمریکا به تجاوزات خود ادامه می‌دهد و از اجرای تعهدات و توافقات شانه خالی می‌کند.

این جنبش افزود: چنین جنایت‌هایی اهمیت حفظ سلاح مقاومت، تقویت توان بازدارندگی و عدم عقب‌نشینی از عناصر قدرت در برابر دشمن را دوچندان می‌کند.

دفتر سیاسی انصارالله در ادامه اعلام کرد که سیاست نه جنگ و نه صلح که از سوی اسرائیل دنبال می‌شود، با هدف ادامه فرسایش نیروهای مقاومت، تداوم ناامنی و غرق کردن منطقه در تنش و بحران طراحی شده است.

در این بیانیه همچنین آمده است که این تشدید تنش‌ها در چارچوب پروژه مشترک آمریکا و اسرائیل برای سلطه‌گری، تداوم بحران‌ها، تجارت جنگ و گسترش نفوذ نظامی در منطقه صورت می‌گیرد.

انصارالله در پایان با انتقاد از عملکرد نهادهای بین‌المللی اعلام کرد: آنچه جامعه جهانی و سازمان ملل نامیده می‌شود، تنها زمانی واکنش نشان می‌دهد که اسرائیل در معرض خطر قرار گیرد، اما در برابر کشتارها، محاصره و ترورهای روزانه علیه ملت‌های مظلوم، سکوت و همراهی اختیار می‌کند.

.........

پایان پیام/ ۲۱۸

