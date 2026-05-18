آغاز عملیات رژیم صهیونیستی برای توقیف «ناوگان صمود» در مسیر غزه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای اسرائیلی گزارش دادند، نیروی دریایی این رژیم «ناوگان صمود» را که عازم غزه بود، در آبهای بینالمللی رهگیری و کشتیهای آن را توقیف کرد.
شبکه ۱۲ اسرائیل همچنین اعلام کرد یگان کماندویی دریایی، ۱۳ عملیات برای در اختیار گرفتن ناوگان را آغاز کرده است؛ در همین حال خودِ «ناوگان صمود» خبر داد کشتی «منکی» هدف حمله نیروهای رژیم اسرائیل قرار گرفت و ارتباط آن قطع شده است.
روزنامه «معاریو» نیز نوشت نیروی دریایی اسرائیل برنامههای عملیاتی برای توقف و کنترل کشتیهای این ناوگان پیش از ورود به آبهای اسرائیلی تهیه کرده است.
همزمان گزارشها حاکی از آن است که گفتوگوهای نظامی و امنیتی در داخل اسرائیل با ادامه حرکت این ناوگان در شرق مدیترانه شتاب گرفته است.
«ناوگان صمود» پیشتر از رصد حرکت کشتیها و قایقهای ناشناس در پیرامون خود خبر داده بود و دادههای رهگیری فاصله باقیمانده تا غزه را حدود ۳۱۰ مایل دریایی تخمین زدهاند.
در خبرهای بعدی، «یدیعوت آحارونوت» به نقل از یک منبع اسرائیلی نوشت برآوردها نشان میدهد احتمال دارد این ناوگان طی ۲ تا ۳ روز به منطقه رهگیری برسد و در پی آن اقدامات برای کنترل ناوگان و انتقال مشارکتکنندگان به مکانی که «زندان شناور» توصیف شده، انجام شود.
