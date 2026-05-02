جزئیات هولناک از شکنجه ۴۰ ساعته فعالان کاروان صمود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ناوگان جهانی صمود، امروز طی گزارشی تکان‌دهنده‌ افشا کرد که چگونه نیروهای اسرائیلی، ۱۷۵ فعال این ناوگان را ۴۰ ساعت تحت شرایطی بسیار سخت در آبهای بین‌المللی بازداشت و شکنجه کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به کاروان کمک‌رسانی در آب‌های بین‌المللی دریای مدیترانه، ۳۱ فعال زخمی شده‌اند. این کاروان عازم نوار غزه بود تا محاصره را بشکند و کمک‌های انسان‌دوستانه را به مردم مظلوم غزه برساند. در میان مجروحان، اتباع کشورهای مختلفی دیده می‌شوند.

در ادامه این گزارش آمده است: نیروهای اشغالگر علیه فعالانی که سعی کردند از بازداشت این دو فعال جلوگیری کنند، از خشونت استفاده کردند. یکی از فعالان در اثر شکنجه، بینی‌اش و دیگری دنده‌اش شکسته شده است. کبودی‌های آشکاری بر بدن تعدادی از فعالان در نتیجه ضرب و شتم و به‌روی زمین کشیده شدن دیده می‌شود.

