به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آویحای اشترن، شهردار شهرک کریات شمونه، در مقاله‌ای در روزنامه «اسرائیل هیوم» نوشت واقعیت امنیتی در شمال با آنچه در سطح سیاسی درباره تمدید آتش‌بس با لبنان گفته می‌شود، تفاوت دارد. به گفته او، با وجود اعلام آمریکا درباره تمدید ۴۵ روزه آتش‌بس، ساکنان شهرک‌های مرزی همچنان صدای انفجارها، تیراندازی بالگردها، آژیرهای هشدار و هشدار پهپادها را می‌شنوند و احساس ناامنی ادامه دارد.

او تأکید کرد ساکنان کریات شمونه، المطله و دیگر شهرک‌های خط مقدم به‌خوبی می‌دانند که در عمل «آتش‌بسی وجود ندارد».

اشترن افزود در حالی که زندگی در مرکز اسرائیل به‌صورت عادی ادامه دارد، ساکنان شمال با طولانی‌ترین تهدید امنیتی در تاریخ این کشور روبه‌رو هستند و کودکان در فضایی بزرگ می‌شوند که پر از آژیر خطر و انفجار است.

شهردار کریات شمونه همچنین از سیاست‌های دولت اسرائیل انتقاد کرد و گفت در حالی که منطقه شمالی با تهدیدهای مداوم روبه‌رو است و کسب‌وکارها و خانواده‌ها برای بازگشت به زندگی عادی تلاش می‌کنند، دولت حتی بودجه شهرک‌های شمالی را کاهش داده است.

او در پایان نوشت معیار واقعی آتش‌بس نه بیانیه‌های سیاسی، بلکه این است که «آیا یک کودک در کریات شمونه می‌تواند بدون ترس بخوابد یا نه»، و تأکید کرد پاسخ این پرسش همچنان منفی است.

