مقاومت فلسطین: حمله به ناوگان «الصمود» تروریسم سازمان یافته است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش حماس در بیانیهای حمله نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به کشتیهای ناوگان الصمود عازم نوار غزه در نزدیکی سواحل جزیره کرت یونان را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده این حمله صهیونیستها دزدی دریایی در فاصلهای دور از سواحل نوار غزه تحت محاصره و یک جنایت در مقابل چشمان جهانیان است بیآنکه این رژیم مورد مؤاخذه قرار گیرد.
حماس محکوم کردن این حادثه و اقدام بینالمللی برای آزادی فعالان بازداشت شده این ناوگان را خواستار شد و رژیم اشغالگر را مسئول جان آنها دانست.
حماس همچنین با درود به سرنشینان ناوگان الصمود ۲ از آنها خواست تا به فعالیتها ادامه داده و سیاست رژیم اشغالگر در گرسنهسازی مردم غزه را افشا کنند.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در بیانیهای ضمن محکوم کردن تجاوز نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به ناوگان الصمود در آبهای بینالمللی، آن را فصل دیگری از جنایتهای این رژیم در کارنامه سیاه دزدی دریایی و تروریسم سازمان یافته دانست.
در بیانیه جهاد اسلامی آمده است که این جنایت صهیونیستها در حالی رخ داد که کابینه جنایتکار این رژیم برای توجیه تجاوزات خود، به ادعای کذب و بیان اتهاماتی برای مخدوش کردن چهره همبستگی جهانی روی آورده است.
همچنین کمیتههای مقاومت فلسطین با صدور بیانیهای جنایت دزدی دریایی و تجاوز وحشیانه دشمن صهیونیستی علیه فعالان بینالمللی در ناوگان الصمود در آبهای بینالمللی را به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: ما از جامعه جهانی و دادگاههای بینالمللی میخواهیم که برای مؤاخذه و محاکمه مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی از جمله بنیامین نتانیاهو نخستوزیر این رژیم، اقدام کند.
جنبش مجاهدین فلسطین نیز در بیانیهای ضمن محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی علیه کشتیهای ناوگان الصمود برای شکست محاصره غزه، این اقدام را دزدی دریایی و نقض فاحش همه هنجارها و قوانین بینالمللی خواند.
در این بیانیه آمده است که تجاوز علیه کشتیهای همبستگی انسانی ماهیت جنایتکارانه و تجاوزکارانه این رژیم را نشان میدهد.
وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که عملیات توقیف کشتیهای ناوگان «الصمود» (پایداری) که عازم غزه بود، به پایان رسیده و ۱۷۵ فعال سرنشین آن به سرزمین اشغالی منتقل شدند.
پیشتر ارتش رژیم صهیونیستی از توقیف ۲۱ کشتی از مجموع ۵۸ کشتی ناوگان الصمود خبر داده و گفته بود که به زودی اقدام علیه بقیه کشتیها در صورت عدم تغییر مسیر برای بازگشت، آغاز خواهد شد.
این ناوگان که بیش از ۴۰۰ غیرنظامی را به سوی غزه میبرد، با هدف ایجاد یک کریدور دریایی بشردوستانه برای غزه و ارسال کمک به این منطقه راهی شده بود.
