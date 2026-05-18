به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از انتشار اخباری مبنی بر تلاش آمریکا برای تدوین توافقی جامع جهت توقف درگیری‌ها با اسرائیل، منابع سیاسی در بیروت از رایزنی‌های فشرده خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، با مقامات آمریکایی در تماس بوده تا زمینه تثبیت آتش‌بس را فراهم کند. گفته می‌شود پیشنهاد مطرح‌شده شامل توقف کامل عملیات نظامی به‌صورت آزمایشی برای ۴۸ ساعت و سپس تمدید آن در صورت پایبندی طرفین است. عون همچنین با نبیه بری، رئیس پارلمان، گفت‌وگو کرده تا موضع حزب‌الله در این‌باره مشخص شود.

در مقابل، منابع نزدیک به حزب‌الله اعلام کرده‌اند که هرگونه توافق باید شامل آتش‌بس کامل و جدول زمانی روشن برای خروج نیروهای اسرائیلی باشد. به گفته این منابع، در طرح ارائه‌شده اشاره‌ای صریح به زمان‌بندی عقب‌نشینی نشده و این موضوع به مذاکرات امنیتی ـ نظامی آتی در واشنگتن موکول شده است. برخی گزارش‌ها نیز حاکی است آمریکا خواستار صدور بیانیه رسمی از سوی حزب‌الله برای اعلام تعهد کامل به آتش‌بس و خودداری از پاسخ به نقض احتمالی آن از سوی اسرائیل است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ارتش اسرائیل همچنان به عملیات و حملات در جنوب لبنان ادامه می‌دهد و مقامات این رژیم از تداوم فشار نظامی سخن می‌گویند. هم‌زمان، گزارش‌هایی درباره احتمال ایجاد سازوکار هماهنگی امنیتی با نظارت آمریکا منتشر شده است. با وجود این، در نبود توقف عملی درگیری‌ها و تضمین‌های مشخص، چشم‌انداز دستیابی به آتش‌بس پایدار همچنان با تردیدهایی همراه است.

