به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس بیانیه‌های منتشرشده از سوی مقاومت اسلامی، رزمندگان این گروه ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۸ مه یک سامانه «گنبد آهنین» متعلق به ارتش اسرائیل را در پایگاه «غابات الجلیل» با یک پهپاد انتحاری هدف قرار دادند. در عملیات دیگری که ساعت ۱۰:۳۰ انجام شد، تجمعی از نیروها و خودروهای نظامی ارتش اسرائیل در منطقه «رشاف» با شلیک چند راکت مورد حمله قرار گرفت.

در ادامه این عملیات‌ها، مقاومت اسلامی اعلام کرد ساعت ۱۱:۳۰ یک خودروی ارتباطاتی ارتش اسرائیل در منطقه «خلة راج» در اطراف شهرک «دیر سریان» با پهپاد انتحاری هدف قرار گرفت و به آن اصابت مستقیم شده است. همچنین ساعت ۱۴ همان روز یک بولدوزر زرهی «D9» ارتش اسرائیل در حاشیه رودخانه در اطراف همین منطقه با پهپاد انتحاری مورد حمله قرار گرفت که به گفته این گروه، به هدف اصابت کرده است.

در این بیانیه‌ها تأکید شده این عملیات‌ها در پاسخ به آنچه «نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل و حملات به روستاهای جنوب لبنان» عنوان شده، انجام شده است؛ حملاتی که به گفته مقاومت اسلامی به کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان منجر شده است.

