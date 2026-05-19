بیانیه ۱۰ کشور علیه حملات رژیم صهیونیستی به ناوگان «الصمود»

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزرای خارجه ۱۰ کشور با انتشار بیانیه‌ای مشترک، حملات مکرر رژیم صهیونیستی به «ناوگان جهانی پایداری» (الصمود) را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری فعالان بازداشت‌شده و حفاظت از مأموریت‌های بشردوستانه شدند.

ترکیه به همراه بنگلادش، برزیل، اندونزی، اسپانیا، کلمبیا، لیبی، مالدیو، پاکستان و اردن در بیانیه‌ای مشترک، حملات مکرر رژیم صهیونیستی به ناوگان جهانی الصمود را به شدت محکوم کردند.

طبق گزارش شبکه الجزیره، در بیانیه مشترک وزرای خارجه این کشورها آمده است، وزرا با نگرانی عمیق مداخلات پیشین رژیم صهیونیستی علیه ناوگان‌های بشردوستانه در آب‌های بین‌المللی را یادآور شده و تداوم اقدامات خصمانه علیه کشتی‌های غیرنظامی و فعالان کمک‌های بشردوستانه را محکوم می‌کنند.

این بیانیه تأکید کرده است که حملات به کشتی‌ها، تعرض‌ها و بازداشت‌های خودسرانه فعالان، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حقوق انسانی بین‌المللی به شمار می‌رود.

وزرای خارجه کشورهای امضاکننده همچنین نگرانی شدید خود را نسبت به امنیت و سلامت غیرنظامیان حاضر در این ناوگان ابراز کرده و خواستار آزادی فوری تمامی فعالان بازداشت‌شده و احترام کامل به حقوق و کرامت آنها شدند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «حملات مکرر به ابتکارعمل‌های مسالمت‌آمیز بشردوستانه، نشان‌دهنده ادامه بی‌توجهی به حقوق بین‌الملل و آزادی کشتیرانی است.»

این کشورها از جامعه جهانی خواستند مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را برای حمایت از غیرنظامیان و مأموریت‌های انسانی ایفا کرده و برای پایان دادن به مصونیت از مجازات و پاسخگو کردن عاملان این اقدامات، گام‌های عملی بردارند.

در این بیانیه همچنین تأکید شده است که ناوگان جهانی پایداری یک ابتکار بشردوستانه، غیرنظامی و صلح‌آمیز است که با هدف جلب توجه جامعه جهانی به بحران انسانی ملت فلسطین راه‌اندازی شده است.

این بیانیه پس از آن صادر شد که پیش‌تر وبگاه عبری «واللا» گزارش داده بود نیروهای رژیم صهیونیستی تاکنون حدود ۱۰۰ فعال حاضر در ناوگان جهانی پایداری را در فاصله حدود ۱۰۰ مایلی از سواحل فلسطین اشغالی بازداشت کرده‌اند.

کشتی‌های کاروان الصمود طی روزهای گذشته از نقاط مختلف جهان به ترکیه منتقل و از این کشور عازم فلسطین شده بودند که در میانه مسیر توسط نیروی دریایی رژیم صهیونیستی توقیف شدند.

............................

پایان پیام/ 167