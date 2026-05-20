به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام حسن محمودی در برنامه «شرح آیاتی از قرآن کریم» قبل از نماز ظهر و عصر دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت، با استناد به آیات ۲۱ تا ۲۶ سوره مبارکه مائده به تبیین مفهوم «سرگردانی» و ریشه آن پرداخت.

وی با اشاره به فرمان حضرت موسی(ع) به بنی‌اسرائیل برای ورود به سرزمین مقدس و خودداری آنان از اطاعت، گفت: در نتیجه این نافرمانی، خداوند بنی اسرائیل را به سرگردانی در زمین به مدت چهل سال مبتلا کرد و حضرت موسی(ع) را نیز در همین دوران از دست دادند.

سخنران حرم مطهر با مرور تاریخ اسلام، این الگو را در صدر اسلام نیز تکرار شده دانست و گفت: یاران امیرالمؤمنین(ع) در جنگ صفین پس از مدتها جنگیدن به حضرت گفتند «یا علی، ما خسته شدیم، ما را با این قوم رها کن». امیرالمؤمنین(ع) در پاسخ هشدار دادند که «هرآینه سرگردان خواهید شد همان‌گونه که بنی‌اسرائیل سرگردان شدند».

وی همچنین با اشاره به داستان «عبدالله بن حنظله» فرزند حنظله غسیل الملائکه که پس از عاشورا برای تحقیق به شام رفت و بین امام حسین(ع) و یزید مردد شد، افزود: این تردید و سرگردانی، نتیجه نشنیدن حرف امام جامعه بود.

محمودی تأکید کرد: حضرت امام‌زمان(عج) به‌صراحت فرموده‌اند که برای رفع تکلیف و روشن‌شدن مسیر، باید به «مرجع تقلید» و «ولی فقیه» رجوع کرد و از خط ولایت فاصله نگرفت. از شاخصه‌های یاران حضرت مهدی(عج)، «اطاعت محض از امام» و «وفای به عهد» است. همچنین آن حضرت فرموده‌اند «اگر شیعیان ما یکدل می‌شدند، ظهور ما حتمی بود». بنابراین، اتحاد، وفاداری به عهد و اطاعت از ولی فقیه به ویژه فرمان ایشان برای حضور در میادین و خیابان‌ها با نشاط و بدون خستگی، تنها راه نجات از سرگردانی آخرالزمانی است.

