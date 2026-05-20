به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش امروز در پی تهدیدات ترامپ مبنی بر حمله به ایران اعلام کرد که اگر ایران مجدداً مورد حمله قرار بگیرد، تا زمانی که همه اهداف جمهوری اسلامی به طور کامل محقق نشود، با هیچ آتشبس یا مذاکرهای موافقت نخواهد کرد.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین امروز (چهارشنبه) ۳۰ اردیبهشتماه و در پی ادعاها و تهدیدات دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا درباره حمله به ایران عنوان کرد: چرا رئیسجمهور آمریکا (دونالد ترامپ) معتقد است که انجام یک حمله به اصطلاح «کوتاه» به ایران، تهران را به مذاکره بیشتر متمایل میکند؟
به گزارش فارس، دونالد ترامپ سهشنبه ضمن تکرار ادعاهای بیاساس خود درباره برنامه صلحآمیز هستهای ایران، بار دیگر تهدید به حمله به ایران کرد و گفت: «دو یا سه روز، شاید جمعه، شنبه، یکشنبه، شاید اوایل هفته آینده، یک دوره زمانی محدود. چون نمیتوانیم به آنها اجازه دهیم که سلاح هستهای داشته باشند... اگر سلاح هستهای داشتند، اسرائیل را فورا منفجر میکردند... فکر میکنم کل خاورمیانه را هدف قرار میدادند. یک هولوکاست هستهای میشد.»
در این پیام که در صفحه ایکس این سفارتخانه منتشر شد، آمده است: بر اساس همین فرض اشتباه، که ناشی از برداشت عمیق نادرست از واقعیت ایران است، پیشبینی کرد که جنگ کمتر از یک هفته طول خواهد کشید، اما این جنگ ۴۰ روز به طول انجامید.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش در این پیام خاطرنشان کرده است: اشتباه نکنید: اگر ایران مجدداً مورد حمله قرار بگیرد، این بار تا زمانی که همه اهدافش به طور کامل محقق نشود، با هیچ آتشبس یا مذاکرهای موافقت نخواهد کرد.
دونالد ترامپ دوشنبه شب هم مدعی شد که تصمیم بر این بوده که روز سهشنبه اقدام به حمله مجدد به ایران کند که به درخواست سران سه کشور امارات، قطر و عربستان سعودی این حمله را به تعویق انداخته است.
