هشدار گروه ۷ به آمریکا درباره تبعات اقتصادی جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش منابع آگاه از گفت‌وگوهای پشت درهای بسته این نشست، نمایندگان کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا و همچنین کمیسیون اروپا، نگرانی مشترک خود را درباره تاثیر جنگ علیه ایران بر اقتصاد جهانی مطرح کردند. این نشست دو روزه با حضور وزرای دارایی کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریکا برگزار شد.

نگرانی اروپا از بحران انرژی

در جریان این نشست تاکید شد که ادامه درگیری‌ها موجب افزایش شدید قیمت نفت در اتحادیه اروپا شده و رشد اقتصادی کشورهای اروپایی را تحت فشار قرار داده است. مقام‌های اروپایی همچنین هشدار دادند که تداوم بحران می‌تواند به افزایش تورم و حتی شکل‌گیری بحران غذایی در برخی کشورها منجر شود.

یک مقام وزارت دارایی فرانسه در آغاز نشست اعلام کرد که آمریکا و اروپا ارزیابی متفاوتی از تبعات اقتصادی جنگ در خاورمیانه دارند. به گفته او، کشورهای اروپایی بیش از واشنگتن نگران تاثیر مستقیم بحران بر بازار انرژی و زنجیره تامین هستند.

درخواست برای کاهش تنش‌ها

وزیر دارایی فرانسه که ریاست نشست را بر عهده داشت، تاکید کرد اروپا خواستار توقف سریع جنگ علیه ایران است و باز ماندن تنگه هرمز را برای ثبات اقتصاد جهانی ضروری می‌داند. وزیر دارایی آلمان نیز تصریح کرد که اگرچه برلین مسئول این جنگ نیست، اما تبعات آن مستقیماً اقتصاد آلمان را تحت تاثیر قرار داده است.

در مقابل، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از شرکای اروپایی خواست نقش فعال‌تری در آنچه «نبرد اقتصادی علیه ایران» خوانده شد ایفا کنند؛ از جمله از طریق اعمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران.

امید به توافق و نگرانی از هرمز

در پایان نشست، وزیر دارایی ایتالیا نسبت به دستیابی به توافق صلح در خاورمیانه ابراز امیدواری کرد؛ آن هم در شرایطی که مذاکرات میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد.

به گفته منابع حاضر در نشست، نگرانی اصلی اروپا احتمال بسته‌شدن تنگه هرمز و اختلال در بازار جهانی انرژی است؛ موضوعی که می‌تواند اقتصاد شکننده اروپا را با فشار بیشتری مواجه کند.

