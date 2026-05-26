به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از توکیو، در تجمعی که با حضور گسترده ایرانیان مقیم ژاپن و جمعی از شهروندان ژاپنی صلحطلب در مقابل شلوغترین ایستگاه متروی جهان در پایتخت این کشور برگزار شد، خانم دکتر جعفرزاده، فعال صلح و مسئول انجمن «ایران ما»، به عنوان برگزارکننده این مراسم، سخنانی با محوریت ضرورت توقف تنشها و حمایت از حقوق ملت ایران ایراد کرد.
وی با ادای احترام به شرکتکنندگان، هدف از این گردهمایی را نه ترویج نفرت و جنگ، بلکه طنینانداز کردن صدای مردم ایران و مادرانی دانست که در میانه تهدیدها و سختیها، تنها آرزوی آرامش و امنیت برای فرزندانشان دارند.
دکتر جعفرزاده در بخش دیگری از سخنان خود، مخاطب اصلی این تجمع را ملت نود میلیونی ایران قرار داد و با تأکید بر همبستگی جهانی، خطاب به آنان گفت: «شما در این روزهای سخت تنها نیستید؛ ما در اینجا، فرسنگها دور از وطن، با قلبهایی که برای ایران میتپد ایستادهایم تا بگوییم پیام همدلی و عشق ما فراتر از مرزها به شما خواهد رسید.» وی تأکید کرد که هدف مقاومت مدنی و فعالیتهای صلحطلبانه، رسیدن به روزی است که همه ایرانیان در سایه صلح جاویدان و امنیت پایدار زندگی کنند.
مسئول انجمن «ایران ما» با اشاره به فلسفه تحمل سختیها در مسیر رسیدن به خوشبختی، یادآور شد که تاریخ گواهی میدهد تنها ملتهایی که امید، صبر و اتحاد خود را حفظ کردهاند، از تندباد حوادث عبور کردهاند. وی با استفاده از استعارههای طبیعی خاطرنشان کرد که همانگونه که بدون باران رنگینکمانی پدید نمیآید، بدون عبور از آزمونهای دشوار و رنجهای زمانه نیز ارزش واقعی صلح و آرامش درک نخواهد شد و این دشواریها در نهایت ملتی آگاهتر و قویتر خواهد ساخت.
این فعال صلح با قدردانی ویژه از ملت ژاپن که در کنار ایرانیان برای محکوم کردن جنگ ایستادند، صلح را نه یک آرزوی ملی، بلکه نیازی جهانی توصیف کرد. وی اظهار داشت: «مردم ایران علیرغم سالها فشار و سختی، هرگز ایمان خود را به آینده از دست نداده و برای حفاظت از کیان خانواده و سرزمینشان ایستادگی کردهاند.» او ابراز امیدواری کرد که جهان آینده، جهانی باشد که در آن کودکان به جای هراس از جنگ، در میان لبخندها از رویاهایشان سخن بگویند.
در پایان این مراسم، خانم دکتر جعفرزاده ضمن تأکید بر اینکه نیت خالصانه شرکتکنندگان حتماً به آیندهای بهتر منجر خواهد شد، از حاضران خواست تا پیام این تجمع را به عنوان یک وظیفه انسانی در جامعه گسترش دهند.
وی سخنان خود را با شعار «درود بر صلح، درود بر انسانیت و ایران جاویدان» به پایان برد و بر عزم راسخ فعالان صلح برای تداوم مسیر دیپلماسی عمومی و مخالفت با هرگونه اقدام نظامی تأکید کرد.
در ادامه این مراسم، یکی دیگر از سخنرانان ژاپنی نیز با انتقاد از اظهارات غیرواقعی و توهمآمیز دونالد ترامپ، اقدامات غیرانسانی او علیه زنان و کودکان بیگناه در ایران را محکوم کرد. او همچنین تأکید کرد که حاضران در این تجمع، همگی برای صلح و آرامش در ایران دعا کردند.
در محل برگزاری این گردهمایی، تصاویر کودکان شهید میناب به نمایش گذاشته شده بود و همزمان موسیقیهای حماسی ایرانی پخش میشد. شهروندان ژاپنی حاضر نیز با ادای احترام به تصاویر این کودکان، صحنهای تأثیرگذار از همدلی، انسانیت و همراهی مشترک میان شرکتکنندگان رقم زدند.
