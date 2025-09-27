به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم اسرائیل در حال گذراندن مرحله‌ای حساس از نظر دیپلماتیک و اقتصادی است، زیرا فشارهای اروپا و جامعه جهانی علیه این رژیم رو به افزایش است. برای نخستین بار از زمان امضای توافق شراکت، اتحادیه اروپا در حال بررسی تعلیق یا لغو توافق تجارت آزاد با اسرائیل است. این در حالی است که موج شناسایی فلسطین در جهان گسترش یافته و اکنون کشورهای بزرگی چون انگلیس، فرانسه، کانادا و استرالیا نیز آن را به رسمیت شناخته‌اند.

روزنامه‌های اسرائیلی «ذا مارکر» و «کالکالیست» تصویری تیره از وضعیت کنونی از جمله تهدید مستقیم جایگاه تجاری اسرائیل، کاهش حمایت‌های بین‌المللی و وابستگی فزاینده به دولت دونالد ترامپ در آمریکا، ترسیم کرده‌اند.

تهدید توافق تجاری با اروپا

به گزارش «ذا مارکر»، سرنوشت روابط تجاری اسرائیل به رأی‌گیری نهادهای اتحادیه اروپا گره خورده است. ایتالیا نقش کلیدی در این تصمیم دارد. جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، در سخنرانی خود اسرائیل را به نقض معیارهای انسانی متهم کرده و از برخی تحریم‌های اروپایی علیه تل‌آویو حمایت کرده است. این موضع‌گیری می‌تواند بزرگ‌ترین شریک تجاری اسرائیل یعنی اتحادیه اروپا، را از دسترس تل‌آویو خارج کند.

لغو توافق تجارت آزاد به معنای بازگشت تعرفه‌های ۳ تا ۶ درصدی بر صادرات اسرائیل است. این موضوع می‌تواند ضربه‌ای عمیق به اقتصادی وارد کند که حجم مبادلاتش با اروپا بیش از ۵۰ میلیارد دلار در سال است.

موج شناسایی فلسطین

روزنامه «کالکالیست» نوشت که روند شناسایی کشور فلسطین شتاب گرفته است. تاکنون ۱۵۶ کشور از ۱۹۳ عضو سازمان ملل، از جمله سه کشور گروه ۷ یعنی فرانسه، انگلیس و کانادا، فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند. این اتفاق نه‌تنها جنبه نمادین دارد، بلکه به فلسطینی‌ها امکان می‌دهد از ابزارهای حقوقی و سیاسی بیشتری در سطح بین‌المللی استفاده کنند و جایگاه اسرائیل را تضعیف نمایند.

شکست مسیر عادی‌سازی و وابستگی به ترامپ

به نوشته این روزنامه‌ها، موضع عربستان نیز بر شدت بحران اسرائیل افزوده است. محمد بن سلمان تأکید کرده که بدون تشکیل کشور فلسطین، هیچ توافق عادی‌سازی‌ای با اسرائیل ممکن نیست. این در حالی است که تل‌آویو اکنون تقریبا به‌طور کامل به حمایت ترامپ متکی شده است؛ حمایتی که می‌تواند به ابزار معامله و فشار سیاسی تبدیل شود.

پیامدهای اقتصادی و مالی

کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که حتی طرح موضوع تحریم‌ها، اسرائیل را در بازارهای جهانی در رده اقتصاد پرریسک قرار داده است. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ در حال بازنگری در تعاملات خود با اسرائیل هستند؛ موضوعی که می‌تواند هزینه وام‌گیری این رژیم را افزایش داده و سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش دهد.

نتیجه‌گیری

تحلیل این دو روزنامه اسرائیلی نشان می‌دهد که تل‌آویو با سرعت به‌سوی انزوای دیپلماتیک و اقتصادی پیش می‌رود. از دست دادن امتیازات تجاری اروپا، شکاف در میان کشورهای گروه ۷، شرط‌گذاری عربستان برای عادی‌سازی و وابستگی پرخطر به ترامپ، همگی اسرائیل را در موقعیتی قرار داده‌اند که ممکن است از یک شریک مطلوب به یک رژیم منزوی در جهان بدل شود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸