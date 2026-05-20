ورود حدود ۶هزار مهاجر افغان به کشورشان در یک روز

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش کمیسیون عالی رسیدگی به امور مهاجران حکومت طالبان، در طول روز سه‌شنبه (۲۹ اردیبهشت)، ۵ هزار و ۲۷۸ مهاجر افغان از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین‌بولدک از پاکستان و ۴۰۳ مهاجر دیگر از طریق مرزهای اسلام‌قلعه و راه ابریشم از ایران به افغانستان بازگشتند.

این بازگشت‌ها در ادامه موج گسترده عودت مهاجران افغان از کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. از آغاز سال جاری خورشیدی تاکنون صدها هزار نفر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند که بخش قابل توجهی از آن‌ها به صورت اجباری اخراج شده‌اند.

سازمان ملل متحد نیز از بازگشت بیش از دو میلیون و هشتصد هزار مهاجر در سال گذشته خبر داده و هشدار داده که این روند در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه خواهد داشت و فشار سنگینی بر منابع محدود افغانستان وارد می‌کند.

بازگشت‌کنندگان با چالش‌های جدی از جمله کمبود سرپناه، بیکاری گسترده، فقر و مشکلات ادغام مجدد در جامعه مواجه هستند.

بسیاری از خانواده‌ها بدون امکانات اولیه به شهرهای خود بازمی‌گردند، در حالی که زیرساخت‌های این کشور با افزایش ناگهانی جمعیت دست‌وپنجه نرم می‌کند.

مقامات طالبان همواره اعلام کرده‌اند که کمک‌های اولیه به بازگشت‌کنندگان ارائه می‌شود، اما نیاز به حمایت‌های بین‌المللی برای حل این بحران انسانی همچنان پابرجاست.

