به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از مسؤولان دولت عراق در تلاش برای مهار جنجال‌های رو به افزایش شکل گرفته به دلیل گزارش‌های منتشر شده از فعالیت‌های نظامی رژیم صهیونیستی در خاک عراق، گزارش‌ها درباره احداث اردوگاه یا پایگاهی اسرائیلی در صحرای نجف یا الانبار را «ادعاهایی» دروغین خوانده و ضمن تکذیب آنها اعلام کرد که بازرسی‌های امنیتی هیچ حضور خارجی را در خاک عراق نشان نمی‌دهند.

«مقداد میری» مدیر مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت کشور عراق در کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد: در عراق هیچ اردوگاهی متعلق به کشور دیگری وجود ندارد و تمام آنچه اتفاق افتاده، عملیاتی بوده که ظرف ۴۸ ساعت در طول جنگ علیه ایران ادامه داشت.

میری با اشاره به وجود تصاویر و اسنادی که ثابت می‌کنند صحرای نجف و الانبار خالی از هرگونه پایگاه نظامی است، تاکید کرد: فرماندهی عملیات مشترک این پرونده را حل‌وفصل کرد.

به نوشته روزنامه «الاخبار» چاپ لبنان، این تکذیب رسمی چند روز پس از آن رسانه‌ای شد که روزنامه «نیویورک تایمز» در گزارشی از وجود ۲ پایگاه رژیم صهیونیستی در صحرای غربی عراق خبر داد و نوشت که مقدمات احداث این ۲ پایگاه از سال ۲۰۲۴ کلید خورد.

هفته گذشته «شاکر ابو تراب التمیمی» نماینده فراکسیون بدر در پارلمان عراق اعلام کرد اردوگاه آمریکایی-اسرائیلی هنوز در غرب عراق وجود داشته و نیروهای عراقی اجازه نزدیک شدن به آن را ندارند.

اما «سعد معن» رئیس مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی فرماندهی عملیات مشترک تاکید کرد: پس از حادثه‌ای که پنجم مارس ۲۰۲۶ رخ داد و منجر به درگیری با برخی گروه‌های ناشناس و شهادت یکی از نیروهای امنیتی و زخمی شدن ۲ تن دیگر از آنها شد، در عملیات بازرسی و پاکسازی گسترده‌ای که نیروهای امنیتی در صحرای کربلا و نجف انجام دادند، هیچ نیرو یا تجهیزات نظامی کشف نشد.

