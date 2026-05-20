«جان ایران» پاسخی مردمی به جنگ جمعیتی دشمن است 

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عزت‌زمانی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، روز چهارشنبه در نشست خبری پویش «جان ایران» که در مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار شد، از آغاز یک حرکت گسترده مردمی در حوزه خانواده و جمعیت خبر داد.

وی با اشاره به نقش خانواده به‌عنوان «سلول بنیادین حرکت بشر» و نقطه قدرت ایران اسلامی اظهار داشت: امروز قدرت ایران در عرصه‌های مختلف، از فناوری و دانش تا توان نظامی و مقاومت مردمی، به برکت جوانان و زنان و مردانی است که پای این کشور ایستاده‌اند.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با یادآوری نقش «رهبر شهید» در شکل‌گیری ایران قوی گفت: ایشان از آغاز رهبری، پرچم اقتدار ایران را در حوزه‌های مختلف به دست گرفتند و هر عنصر قدرت‌آفرینی را از دانش و فناوری تا حرکت عمومی ملت، تقویت کردند و امروز تاریخ ایران را وارد موقعیتی تازه ساخته‌اند.

عزت‌زمانی افزود: در سال‌های گذشته، فعالان حوزه خانواده و جمعیت با پیگیری فعالیت‌های گفتمانی، اجتماعی و مطالبه‌گری، برای ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی در حوزه جمعیت تلاش کردند و در موضوعاتی همچون ازدواج، تحکیم خانواده، مشاوره و مقابله با سقط جنین اقدامات مؤثری انجام شد.

وی با تأکید بر اینکه جنگ جمعیتی بخشی از جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران است، تصریح کرد: امروز دشمن همزمان جنگ اقتصادی، سیاسی، نظامی و شناختی را دنبال می‌کند و یکی از مهم‌ترین عرصه‌های آن، جنگ جمعیتی است که به‌صورت تمام‌عیار علیه ملت ایران جریان دارد.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: در همین راستا، گروه‌های مردمی با الهام از حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف، پویش ملی «جان ایران» را با شعار «به ایران جان بده» راه‌اندازی کرده‌اند تا خانواده‌های جوان و علاقه‌مند به آینده ایران اسلامی را به مشارکت در این حرکت دعوت کنند.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف نیز برای حمایت و پشتیبانی از این حرکت مردمی پای کار آمده‌اند تا اتفاقی بزرگ در حوزه جمعیت رقم بخورد؛ حرکتی که در آن، مادرانی که در یک سال آینده فرزندی به دنیا خواهند آورد، اطلاعات خود را در سامانه‌های معرفی‌شده ثبت می‌کنند و گروه‌های مردمی نیز برای حمایت، خدمات‌رسانی، پیگیری نیازها و اجرای ظرفیت‌های قانونی در کنار آنان قرار خواهند گرفت.

عزت‌زمانی با اشاره به تأثیر این پویش در آینده کشور گفت: این حرکت، لشکر خانواده‌هایی را شکل خواهد داد که «جان ایران» هستند و به یاد همه شهدای ایران، به‌ویژه دختران شهید میناب، در مسیر ساخت آینده کشور گام برمی‌دارند.

وی افزود: همان‌گونه که دشمن جان فرزندان این سرزمین را گرفت، ملت ایران نیز با تولد نسل‌های جدید پاسخ خواهد داد و به ازای هر شهید، ده‌ها دختر و پسر آینده‌ساز به جمعیت ایران افزوده خواهند شد.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی همچنین از پیام حمایت‌آمیز آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای از این پویش خبر داد و گفت: فعالان مردمی حوزه جمعیت نامه‌ای به ایشان ارسال کرده بودند و معظم‌له نیز در پاسخ، پیامی با رویکردی امیدبخش و آینده‌نگر صادر کردند.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۷۵۰ گروه مردمی در حمایت از پویش «جان ایران» اعلام همراهی کرده‌اند و بیانیه‌ای در لبیک به این پیام صادر شده است که پس از جمع‌آوری امضاها ارسال خواهد شد.

عزت‌زمانی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این حرکت، تقویت قدرت ایران اسلامی از مسیر خانواده و جمعیت است و امید می‌رود این پویش بتواند به یک جریان بزرگ و ماندگار مردمی در کشور تبدیل شود.

.........

پایان پیام/ ۲۱۸

