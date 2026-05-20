به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه در نشست خبری پویش «جان ایران» که در مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار شد، با اشاره به اهمیت مسئله جمعیت در آینده کشور اظهار داشت: بزرگ‌ترین سرمایه ایران نه نفت و معدن، بلکه جوان‌های باانگیزه، خانواده‌های پرنشاط و خانه‌هایی است که صدای کودک و امید در آن شنیده می‌شود.

وی افزود: اگر بخواهیم ایران قوی‌تر شود، باید خانواده‌های ما قوی‌تر شوند و این خانواده‌های قدرتمند با پشتوانه جمعیت می‌توانند اقتصاد، علم، فناوری، مرجعیت علمی و اقتدار سیاسی و اقتصادی ایران را در سطح جهان تقویت کنند.

محمدبیگی با الگوگیری از زندگی حضرت زهرا(س) و امام علی(ع) بر ترویج ازدواج آسان و تشکیل خانواده تأکید کرد و گفت: امروز ۱۴ میلیون جوان در سن ازدواج داریم و باید با اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون تسهیل ازدواج جوانان و قوانین حوزه مسکن، زیرساخت‌های لازم برای ازدواج آنان فراهم شود.

وی همچنین از فعالان مردمی حوزه جمعیت، سازمان ثبت احوال، صداوسیما و مجموعه‌های مردمی تقدیر کرد و افزود: امروز سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی امام شهید است و خوشحالیم که آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای نیز در پاسخ به نامه فعالان جمعیتی، نکات مهمی را خطاب به ملت ایران و امت اسلامی مطرح کردند.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیام رهبر انقلاب نشان داد که جنگ جمعیتی، جنگی زیرساختی و حتی «ابر جنگ» است؛ جنگی که از بسیاری از نبردهای جاری مهم‌تر بوده و مستقیماً آینده ملت ایران را هدف گرفته است.

وی با اشاره به نقش جمعیت در اقتدار ملی گفت: اگر می‌خواهیم در جنگ‌های فعلی نیز پیروز شویم، باید مؤلفه‌های جمعیتی کشور را تقویت کنیم و سیاست‌های صحیح افزایش جمعیت را به‌صورت جدی دنبال کنیم.

محمدبیگی در ادامه به دستاوردهای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت طی پنج سال گذشته اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین دستاورد این قانون، تغییر گفتمان عمومی کشور بود؛ به‌گونه‌ای که امروز فرهنگ فرزندآوری و فرزندپروری نسبت به گذشته تقویت شده است.

وی افزود: در حوزه کاهش سقط جنین نیز اقدامات قابل‌توجهی صورت گرفته و به گفته وی، تنها از طریق کاهش سقط، حدود ۶۰ هزار تولد به جمعیت کشور اضافه شده است.

نماینده مجلس همچنین با اشاره به رشد فرزند سوم به بعد در خانواده‌ها اظهار داشت: سهم فرزندان سوم به بعد از ۱۷.۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۲۸.۸ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده که نشان‌دهنده رشد ۶۵ درصدی این شاخص است.

محمدبیگی ادامه داد: اجرای قانون جوانی جمعیت موجب کاهش شیب نزولی رشد جمعیت شده و هر زمان سیاست‌های جمعیتی به‌درستی اجرا شده، مردم نیز پاسخ مثبت داده‌اند.

وی با اشاره به تجربه دهه نخست انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در سال‌های ابتدایی انقلاب و دوران دفاع مقدس، کشور شاهد جهش کم‌نظیر جمعیتی بود؛ به‌طوری که تعداد تولدها از حدود یک میلیون و ۳۶۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۷ به بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۹ رسید.

نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: بسیاری از نخبگان، مدیران، دانشمندان و حتی متخصصان حوزه موشکی و دفاعی کشور، متعلق به همان نسل هستند و امروز امنیت ایران را تأمین می‌کنند.

وی تأکید کرد: همان روحیه همدلی، ایمان و انسجام اجتماعی که در دهه ۶۰ وجود داشت، می‌تواند امروز نیز جهش دوم جمعیتی را رقم بزند و پویش «جان ایران» بستری برای شکل‌گیری این حرکت ملی است.

محمدبیگی در پایان اظهار داشت: امروز جهاد خانواده‌ها فقط در عرصه نظامی، اقتصادی و فرهنگی نیست، بلکه جهاد اصلی، تشکیل خانواده، استحکام خانواده و گسترش خانواده‌های بانشاط و مستحکم است.

