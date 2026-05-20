به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس اطلاعات گروه بورس‌های لندن و شرکت «کپلر»، دو نفتکش غول‌پیکر امروز از تنگه هرمز خارج شدند و نفتکش سومی نیز در آستانه ترک این مسیر قرار دارد. این سه کشتی در مجموع حدود شش میلیون بشکه نفت خام خاورمیانه را حمل می‌کنند. نفتکش «یونیورسال وینر» با پرچم کره‌جنوبی و حامل دو میلیون بشکه نفت کویت، پس از بارگیری در چهارم مارس، در مسیر اولسان کره جنوبی قرار دارد. همچنین نفتکش چینی «یوان گوی یانگ» که دو میلیون بشکه نفت بصره عراق را حمل می‌کند، به سمت بندری در استان گوانگ‌دونگ چین در حرکت است.

در همین حال نفتکش «اوشن لیلی» با پرچم هنگ‌کنگ نیز یک میلیون بشکه نفت قطر و یک میلیون بشکه نفت بصره عراق را به مقصد بندر چوانچو چین حمل می‌کند. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌های نظامی از اواخر فوریه باعث کاهش رفت‌وآمد نفتکش‌ها در تنگه هرمز شده است؛ گذرگاهی راهبردی که حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت از آن عبور می‌کند. همزمان با این تحولات، قیمت نفت نیز حدود یک درصد کاهش یافت و هر بشکه نفت برنت به حدود ۱۱۰ دلار رسید.

............

پایان پیام