به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ناصر خان شیرزی، سخنگوی اداره عمومی امتحانات افغانستان، اعلام کرده است که دور دوم آزمون کنکور عمومی سال ۱۴۰۵ روزهای پنجشنبه و جمعه، ۳۱ اردیبهشت و اول خرداد، در ۱۸ استان این کشور برگزار میشود.
شیرزی تأکید کرد استانهای پنجشیر، لغمان، قندوز، جوزجان، قندهار، بامیان، پکتیا، تخار، سمنگان، فراه، هلمند، دایکندی، ننگرهار، نیمروز، بلخ، خوست، زابل و سه حوزه نورستان (نورستان مرکزی، شرقی و غربی) شامل این مرحله امتحان هستند. همچنین آزمون کنکور در استان ننگرهار روز دوم خرداد برگزار خواهد شد.
به گفته وی، روند برگزاری آزمون فوق دیپلمها (کاردانی به کارشناسی) نیز در استانهایی مانند ننگرهار، لغمان، قندهار، هلمند، فراه و نیمروز پس از چهار مرحله امتحان تنظیم میشود.
امسال نیز همانند چهار سال گذشته، دختران از شرکت در آزمون کنکور محروم ماندهاند و این آزمون تنها برای داوطلبان پسر برگزار میشود.
کنکور در افغانستان همواره یکی از مهمترین مسیرهای ورود جوانان به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به شمار میرفته است، اما محدودیتهای اعمالشده بر آموزش دختران از سوی طالبان در این سالها، مانع حضور آنان در این روند شده است.
ادامۀ محرومیت دختران از آموزش عالی و حضور در آزمون کانکور، نگرانیهای گستردهای را دربارۀ آیندۀ آموزشی و اجتماعی افغانستان ایجاد کرده است؛ منتقدان میگویند حذف دختران از مراکز علمی، علاوه بر نقض عدالت آموزشی، پیامدهای منفی گستردهای بر توسعۀ علمی، اجتماعی و توانمندسازی زنان در کشور خواهد داشت.
