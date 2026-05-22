احکام مرتبط با خواستگاری و محرمیت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام محمد انواری در خصوص حکم خواستگاری و محرمیت اظهار داشت: وقتی خواستگاری انجام شد، بهمحض خواستگاری محرمیت بین پسر و دختر اتفاق نمیافتد و احتیاج به اجرای عقد هست و عقد باید به رضایت و اجازه پدر دختر باشد.
وی افزود: اگر دختر باکره است و سابقه ازدواج ندارد، چه در عقد کامل و دائم و چه در عقد موقت، بنا بر نظر مشهور، پدر عروس میبایست مصالح فرزندش را در نظر بگیرد.
انواری با اشاره به ملاکهای شرعی ازدواج تصریح کرد: در قرآن و روایات ملاکهایی که مصالح فرزند تأمین میشود را معین کردهاند و ملاکهای اصلی عبارت از خوش اخلاقی، متدین بودن، اصالت خانوادگی، سلامت جسمی و روحی و همچنین همکفو بودن است.
این کارشناس احکام ادامه داد: همکفوی یعنی هم سطح بودن در اعتقادات. مراجع عظام فرمودند زن مسلمان نمیتواند همسر مرد کافر شود. همچنین همکفو در امور اجتماعی و مسائل اقتصادی. مرد و زن باید رشید و رشیده یعنی توانمند در اداره زندگی باشند.
وی با بیان نکاتی از روایات، خاطرنشان کرد: در روایات از ازدواج بهخاطر زیبایی یا ثروت بدون توجه به تدین و اصالت نهی شده است که برکت از زندگی میرود. پدر باید این ملاکات را در نظر بگیرد و اجازه عقد بدهد.
