به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین محمدمهدی ماندگاری شب گذشته در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت، اظهار کرد: عنوانی که برای رئیسجمهور شهید ما گذاشتند “مجاهد خستگیناپذیر” است.
وی با اشاره به اینکه انسانها اهل تلاش هستند؛ ولی تلاش به سه دسته تلاش حداقلی «تنبلی»، تلاش حد وسطی «معمولی» و تلاش حداکثری «مجاهدت» تقسیم میشود، مطرح کرد: خداوند برای مجاهدت من و شما سه مبنای قرآنی متذکر شده است.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها اضافه کرد: اگر باور به فرصت محدود زندگی، طرف حساب بودن خدا و لطف خدا به خودمان را داشته باشیم، نه اهل تنبلی خواهیم شد و نه اهل تلاش معمولی.
وی با بیان اینکه زندگی مجاهدانه تنها برای آنهایی که در میدان نبرد هستند، نیست، عنوان کرد: جهاد برای مرد، زن، پیر، جوان و کودک است و شهادت مزد مجاهدت است.
ماندگاری با اشاره به اینکه شهید رئیسی از معدود مسئولانی بود که در جوانی مورد تأیید و عنایت رهبر کبیر ما بود، خاطرنشان کرد: ایشان حدود ۴۰ سال از عمر مبارک خود را مجاهدت کرد تا به خدا برسد.
وی با بیان اینکه مؤمن اهل مجاهدت است و در تمام مسیر زندگی خود مجاهدت دارد، تصریح کرد: مجاهد در عبادت، کسب معرفت، خدمت، تقوا، میدان جنگ، مدیریت و … نیز مجاهد است.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها ادامه داد: انسانها اگر در مسیر مجاهدت احساس کنند دیده نمیشوند، حساب نمیشود و مزد هم ندارند، هم کم میآورند، هم کم میگذارند و هم کج میروند.
وی با اشاره به اینکه خستگیناپذیری مبنای قرآنی دارد، یادآور شد: شهید رئیسی عزیز و شهدا میدانستند که دیده میشوند و خدا آنها را نگاه میکند و این نخستین مبنای خستگیناپذیری است.
ماندگاری با بیان اینکه انسان زمانی که باور کند دیده میشود، حساب میشود و خریداری میشود دیگر خستگیناپذیر خواهد بود، گفت: شهید رئیسی آنقدر دوید تا خدا او را خرید.
