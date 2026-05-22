لزوم رعایت شروط شرعی قبل از ازدواج در زندگی مشترک

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سید محمدتقی محمدی، با اشاره به روایت پیامبر اکرم(ص) که فرمودند «مَا بُنِیَ فِی الْإِسْلَامِ بِنَاءٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنَ التَّزْوِیجِ»، به تبیین جایگاه و احکام ازدواج در اسلام پرداخت.

وی ضمن تبریک ایام و با آرزوی پیروزی رزمندگان اسلام، بر لزوم فراهم‌سازی زمینه ازدواج آسان توسط مسئولان و خانواده‌ها تأکید کرد.

این کارشناس احکام با اشاره به اینکه هر ازدواج شرعی، احکام و حقوقی را به دنبال دارد، اظهار داشت: شروطی که در جلسه خواستگاری مطرح می‌شود، اگر شرعی باشد و عقد بر مبنای آن جاری گردد، بر زن و مرد واجب است که آن شروط را رعایت کنند و عدم رعایت آنها، حرام شرعی محسوب می‌شود.

وی با بیان هشداری جدی درباره ازدواج با زنان شوهردار، تصریح کرد: برخی از زنان از جمله زنانی که در آستانه طلاق هستند تا زمانی که طلاق صحیح شرعی جاری نشده باشد، همچنان «زن شوهردار» محسوب می‌شوند و ازدواج با آنها قطعاً جایز نیست. در چنین مواردی، فرد ممکن است مرتکب «حرام ابدی» شود. بنابراین تا پیش از اتمام مراحل شرعی طلاق، هیچگونه عقد و ازدواجی مجاز نخواهد بود.

