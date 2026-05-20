حضور رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قم در خبرگزاری ابنا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام دکتر حامد رفعتی، رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قم و هیئت همراه، ظهر امروز ـ چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ ـ از خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بازدید کرد.
وی در این بازدید در جریان فعالیتهای این رسانه دینی و بینالمللی در زمینه انعکاس اخبار مربوط به پیروان مکتب اهلبیت(ع) در جهان به زبانهای مختلف قرار گرفت.
همچنین در جلسهای با حضور مدیران دو مجموعه، حجتالاسلام رفعتی و حسن صدرایی عارف مدیرعامل خبرگزاری ابنا در خصوص همافزایی و همکاریهای مشترک گفتوگو و تبادل نظر کردند.
