بریتانیا درِ انتقال مستقیم همکاران افغان را بست؛ ادامه روند فقط از مسیر کشورهای ثالث

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ دولت بریتانیا روند انتقال مستقیم همکاران پیشین خود از داخل افغانستان را رسماً پایان‌یافته اعلام کرد؛ تصمیمی که شامل افرادی می‌شود که هنوز در داخل کشور حضور دارند و در انتظار انتقال به بریتانیا هستند.

بر بنیاد گزارش «ژورنال دفاعی بریتانیا»، حکومت این کشور اعلام کرده است که از این پس هیچ انتقال مستقیمی از داخل افغانستان انجام نخواهد شد و متقاضیان واجد شرایط باید ابتدا به یک کشور سوم امن منتقل شوند تا مراحل بررسی و اسکان آنان از آنجا پیگیری شود.

لوک پولارد، وزیر تدارکات دفاعی بریتانیا، در این‌باره گفته است افرادی که همچنان در افغانستان حضور دارند، دیگر امکان انتقال مستقیم به بریتانیا را ندارند.

به گفته او، این افراد تنها ۱۲ ماه ـ تا پایان اپریل ۲۰۲۷ ـ فرصت دارند خود را به مراکز ویزای بریتانیا در کشورهای ثالث معرفی کنند.

پولارد افزوده است که پس از ورود متقاضیان به کشورهای امن، حمایت‌های دولت بریتانیا از آنان تا دسامبر ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت و پس از آن این برنامه به‌طور کامل خاتمه می‌یابد.

در این گزارش آمده است که آمار دقیق افراد باقی‌مانده در افغانستان مشخص نیست، اما برآوردها نشان می‌دهد حدود ۹ هزار نفر از همکاران پیشین بریتانیا و اعضای خانواده‌هایشان در افغانستان و کشورهای همسایه همچنان در انتظار انتقال هستند.

این تغییر سیاست در شرایطی اعلام می‌شود که روند اسکان مجدد همکاران پیشین کشورهای غربی پس از تحولات سال ۲۰۲۱ افغانستان با چالش‌های امنیتی، اداری و محدودیت‌های خروج از کشور مواجه بوده و بسیاری از متقاضیان همچنان در وضعیت نامعلوم به سر می‌برند.

