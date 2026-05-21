مشخص شدن ابعاد خیانت کشورهای همسایه به زمان نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری صبح امروز در صدوبیست و هفتمین نشست از سلسله مباحث جهاد تبیین با موضوع بررسی ابعاد مختلف جنگ رمضان که در حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار شد، با اشاره به جنگ رمضان، اظهار کرد: جنگ رمضان پس از پیروزی انقلاب حتی قبل از آن با این مختصات بی سابقه است، جنگی که یک ابر قدرت مستقیم اعلام جنگ رسمی کند و وارد جنگ جمهوری اسلامی شود نداشته ایم، همچنین باز هم نداشته ایم که کشوری مقابل این ابر قدرت با اراده پولادین بی ایستد.

وی با تاکید بر اینکه به این سرعت ابعاد جنگ رمضان مشخص نخواهد شد، اضافه کرد: باید مدت ها بگذرد تا از خیانت برخی از کشورهای همسایه که در این جنگ شرکت کرده اند و با چه کسانی در حال جنگ هستیم مشخص خواهد شد، اکنون نیز میان جنگ هستیم چراکه این جنگ یک جنگ ترکیبی است، یعنی فقط بمت و موشک و هواپیما نیست، یک بعد آن این است، بعد بعدی جنگ اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و رسانه ای است، این مواردی که در بحث سیاسی کشور هستند می دانند در حال حاضر همه جبهه ها فعال هستند.

استاد دانشگاه تهران بیان کرد: رسانه ها توئیت هایی که رئیس جمهور قمار باز آمریکا، فشار گرانی ها و هسته های تروریستی که هر روز با حجم وسیعی از تجهیزات دستگری می شوند بخشی از جنگ به حساب می آید، ملتی که هشتاد شب است با اقتدار کف خیابان به بیعت با رهبری شعار می دهد قدرت جنگ رمضان است، طرف دیگر نیز جنگ دیپلماسی بوده که بخشی از جنگ است، همه این موارد در حال برگزاری است از این رو ما میان جنگ هستیم.

وی عنوان کرد: قوای نظامی، مسئولان و دستگاه های امنیتی باید با دقت و جدیت صورت گیرد در این صورت پیروزی واقعی با نظام مقدس اسلامی است.