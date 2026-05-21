مخالفت فرانسه با مأموریت دریایی ناتو در تنگه هرمز/ پاریس: ناتو برای مسئله خاورمیانه مناسب نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه مخالفت خود را با تعیین یک مأموریت دریایی برای ائتلاف نظامی ناتو در تنگه هرمز اعلام کرد.

موضع روشن و ثابت پاریس

سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در این باره گفت: موضع ما روشن و ثابت است. پیمان آتلانتیک شمالی مربوط به منطقه آتلانتیک شمالی است. نه هدف ناتو چنین چیزی است و نه در عمل ائتلاف مناسبی برای تمرکز بر مسئله‌ای در خاورمیانه و هرمز به شمار می‌رود.

گفتنی است در پی بسته شدن تنگه هرمز به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ابتدا از متحدان اروپایی درباره تنگه درخواست کمک کرد.

با مخالفت متحدان واشنگتن با این ایده، برخی کشورها از مأموریت دریایی برای تنگه هرمز پس از پایان درگیری‌ها سخن گفتند. پیش از این، بلومبرگ گزارش داده بود که اعضای ناتو در حال بررسی تعیین یک مأموریت دریایی در تنگه هرمز هستند، اما مخالفت‌هایی در داخل ائتلاف در این باره وجود دارد.

