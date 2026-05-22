به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه الجزیره به نقل از یک منبع آگاه که نامی از او فاش نکرده، گزارش داد که با وجود پیشرفت‌هایی در روند میانجی‌گری پاکستان، ایران و آمریکا همچنان سقف مطالبات خود را در دو موضوع کلیدی کاهش نداده‌اند: برنامه غنی‌سازی اورانیوم و امنیت تنگه راهبردی هرمز.

با این حال، همین منبع تأکید کرد: اسلام‌آباد همچنان به امکان دستیابی به یک تفاهم مرحله‌ای میان واشنگتن و تهران خوش‌بین است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که پاکستان در هفته‌های اخیر میزبان یکی از فشرده‌ترین دوره‌های دیپلماسی میان تهران و واشنگتن بوده است.

ابتکار پنج‌ماده‌ای مشترک پاکستان و چین

ممتاز زهره بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، امروز (جمعه) از تلاش مشترک اسلام‌آباد و پکن برای پایان دادن به جنگ تحمیلی علیه ایران خبر داد و گفت: چین از تلاش‌های میانجی‌گری ما حمایت می‌کند و به طور مشترک یک ابتکار پنج‌ماده‌ای را با ما ارائه داده است.

همچنین سفارت پاکستان در تهران امروز اعلام کرد که محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، برای دومین بار در این هفته با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، دیدار و «پیشنهادهایی جهت حل اختلافات با آمریکا» را بررسی کرده است.

تبادل پیام از طریق واسطه پاکستانی

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز چهارشنبه شب تأیید کرد که تبادل پیام میان ایران و آمریکا «از طریق واسطه پاکستانی» و بر اساس متن اولیه ۱۴ بندی ایران ادامه دارد و نقطه نظرات طرف آمریکایی دریافت و در حال بررسی است.

موفقیت ابتکار دیپلماتیک در گرو انعطاف دو طرف

به نظر می‌رسد پاکستان و چین در تلاش‌اند تا با یک ابتکار دیپلماتیک مشترک، شکاف میان خواسته‌های حداکثری دو طرف را پر کنند؛ تلاشی که موفقیت آن به انعطاف تهران و واشنگتن در دو گره اصلی یعنی پرونده هسته‌ای و امنیت آبراه خلیج فارس بستگی خواهد داشت.

