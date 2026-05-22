به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ افزایش بی‌سابقه قیمت گازوئیل و بنزین، خشم عمومی گسترده‌ای در قاره آفریقا را برانگیخته و پایتخت‌ها و شهرهای بزرگ این قاره را به صحنه اعتراضات خشونت‌آمیز و اعتصابات گسترده‌ای تبدیل کرده که زندگی روزمره را فلج کرده است. این پیامد مستقیم تأثیر بالقوه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران است.

«منال بوعلی» خبرنگار شبکه الجزیره در گزارشی، پیامدهای منفی شدیدی ناشی از این جنگ را که بر اقتصاد آفریقا سایه افکنده، مستند کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که این قاره اکنون بهای جنگی را که در آن هیچ سهمی ندارد، به‌ویژه از طریق بخش‌های انرژی و سوخت، می‌پردازد. این امر موجی از ناآرامی‌ها را به راه انداخته است که صلح مدنی را در چندین کشور تهدید می‌کند.

از جمله کشورهایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند، کنیا است که شاهد درگیری‌های خشونت‌آمیز بین نیروهای امنیتی و معترضان خشمگین از افزایش گزاف قیمت حمل و نقل و کالاهای اساسی بوده است.

جزایر کومور نیز به دلیل اعتصابات بخش حمل و نقل که تجارت را به حالت تعلیق درآورده بود، تقریباً فلج کامل را تجربه کردند. به همین ترتیب، اعتراضات گسترده‌ای در موزامبیک رخ داد و خواستار مداخله فوری دولت برای مهار تورم وارداتی شدند.

این گزارش نشان داد که این بحران، دولت‌های آفریقایی را در موقعیت دشواری قرار داده است، زیرا صورتحساب‌های یارانه سوخت فراتر از ظرفیت بودجه‌های محلیِ از پیش تحت فشار، افزایش یافته است.

در مواجهه با این ناتوانی ساختاری در مهار قیمت‌های فزاینده، چندین دولت مجبور به انجام اقدامات اضطراری و استثنایی از جمله سهمیه‌بندی مصرف انرژی در برخی بخش‌ها، بازسازی بودجه‌های عمومی برای نجات صندوق‌های ثروت ملی از ورشکستگی و توسل به مؤسسات مالی بین‌المللی برای وام‌های فوری شده‌اند.

این گزارش نتیجه گرفت که جنگ علیه ایران، بحران سوخت در آفریقا را از یک مشکل اقتصادی صرف به یک انفجار تمام‌عیار اجتماعی و سیاسی تبدیل می‌کند و به طور بالقوه می‌تواند کل دولت‌هایی را که در محافظت از شهروندان خود در برابر اثرات سوزان قیمت‌های جهانی شکست خورده‌اند، سرنگون کند.

