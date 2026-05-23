میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، امروز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) به ارزیابی روند مذاکرات ایران و آمریکا پرداخت و اظهارات متناقض طرفین را مورد اشاره قرار داد.

ارزیابی ایران به واقعیت نزدیک‌تر است

اولیانوف نوشت: ما پیام‌های بسیار متناقضی دریافت می‌کنیم. به نظر می‌رسد ارزیابی‌های ایران به وضعیت واقعی امور نزدیک‌تر است و پیام‌های ایالات متحده در این مرحله «غیرواقعی‌تر» و فاقد مسئولیت‌پذیری لازم است.

همزمان، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در گفت‌وگو با شبکه الجزیره انگلیسی تأکید کرد که مذاکرات صلح با آمریکا «نزدیک» نیست و نمی‌توان به طور قطع گفت که آیا توافقی در طی هفته‌ها یا ماه‌ها حاصل خواهد شد یا خیر.

