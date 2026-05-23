  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

دیپلمات ارشد روس: ارزیابی‌های ایران به واقعیت نزدیک‌تر است / پیام‌های آمریکا «بی‌مسئولانه» است

۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۳
کد مطلب: 1817810
دیپلمات ارشد روس: ارزیابی‌های ایران به واقعیت نزدیک‌تر است / پیام‌های آمریکا «بی‌مسئولانه» است

میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، با اشاره به پیام‌های دریافتی از طرفین مذاکرات، تأکید کرد که ارزیابی‌های ایران به وضعیت واقعی امور نزدیک‌تر است و پیام‌های ایالات متحده در این مرحله «غیرواقعی‌تر» و فاقد مسئولیت‌پذیری لازم است.

میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، امروز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) به ارزیابی روند مذاکرات ایران و آمریکا پرداخت و اظهارات متناقض طرفین را مورد اشاره قرار داد.

ارزیابی ایران به واقعیت نزدیک‌تر است

اولیانوف نوشت: ما پیام‌های بسیار متناقضی دریافت می‌کنیم. به نظر می‌رسد ارزیابی‌های ایران به وضعیت واقعی امور نزدیک‌تر است و پیام‌های ایالات متحده در این مرحله «غیرواقعی‌تر» و فاقد مسئولیت‌پذیری لازم است.

همزمان، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در گفت‌وگو با شبکه الجزیره انگلیسی تأکید کرد که مذاکرات صلح با آمریکا «نزدیک» نیست و نمی‌توان به طور قطع گفت که آیا توافقی در طی هفته‌ها یا ماه‌ها حاصل خواهد شد یا خیر.

دیپلمات ارشد روس: ارزیابی‌های ایران به واقعیت نزدیک‌تر است / پیام‌های آمریکا «بی‌مسئولانه» است

...................

پایان پیام/ 

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha