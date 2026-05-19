سفیر سابق آمریکا: ترامپ در موقعیتی قرار گرفته که هیچ انتخاب موفقی ندارد!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هنری انشر، تحلیلگر و دیپلمات پیشین آمریکایی، با اشاره به گزینههای نظامی واشنگتن علیه ایران هشدار داد که تمامی سناریوهای پیشروی دولت آمریکا «فاجعهبار» است و حتی حملات گسترده نیز ممکن است بدون دستیابی به نتیجه، تنها هزینههای سنگینی برای ایالات متحده به همراه داشته باشد.
وی در گفتوگو با شبکه الجزیره درباره گزینههای نظامی «دونالد ترامپ» در قبال ایران گفت که رئیسجمهور آمریکا در موقعیتی قرار گرفته که هیچ انتخاب کمهزینه و موفقی پیشروی او وجود ندارد.
بنبست نظامی واشنگتن در برابر ایران
انشر تصریح کرد: «اگر ترامپ فقط یک حمله محدود انجام دهد، با انتقاد روبهرو خواهد شد و این اقدام هیچ تأثیری بر حکومت ایران نخواهد داشت.»
او افزود: «اگر هم دست به حملهای بسیار گسترده بزند، خطرات آن بسیار زیاد خواهد بود؛ هم از نظر تلفات احتمالی نیروهای آمریکایی و هم از این جهت که ممکن است چنین حملهای باز هم به نتیجه نرسد.»
این دیپلمات سابق آمریکایی تأکید کرد که به همین دلیل، گزینههای نظامی آمریکا علیه ایران «بسیار بد» و پرهزینه هستند.
نگرانی از تلفات و شکست احتمالی
به گفته انشر، هرگونه درگیری مستقیم با ایران میتواند پیامدهای غیرقابل پیشبینی برای آمریکا و متحدانش در منطقه داشته باشد؛ بهویژه در شرایطی که تهران توانایی پاسخگویی و ایجاد هزینه برای واشنگتن را دارد.
او هشدار داد که حتی عملیات نظامی گسترده نیز لزوماً به تضعیف ساختار حاکمیتی ایران منجر نخواهد شد و ممکن است تنها بحران را عمیقتر کند.
ترامپ بهدنبال راهی برای عقبنشینی
سفیر پیشین آمریکا همچنین گفت ترامپ احتمالاً امیدوار بوده که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از او بخواهند از حمله مجدد به ایران صرفنظر کند؛ زیرا «این دقیقاً همان چیزی بود که خودش هم میخواست انجام دهد.»
به گفته او، چنین درخواستی میتوانست به دولت آمریکا فرصت دهد بدون آنکه عقبنشینی آشکار تلقی شود، از ورود به یک جنگ پرهزینه و نامطمئن اجتناب کند.
انشر در عین حال اشاره کرد که فضای منطقهای و نگرانی متحدان واشنگتن از گسترش جنگ، میتواند بر تصمیمگیری کاخ سفید تأثیر قابل توجهی بگذارد.
