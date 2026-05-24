به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش تازه منتشر شده از سوی صندوق جمعیت سازمان ملل، حدود ۱۵ هزار زن و دختر افغان هم‌اکنون با عوارض ناشی از فیستولای زایمانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

این آسیب که به‌عنوان یکی از دردناک‌ترین عوارض زایمان‌های طولانی و دشوار شناخته می‌شود، در سایه نبودِ نظارت تخصصی پزشکی ایجاد شده و پیامدهای مخرب جسمی، روانی و اجتماعی، از جمله بی‌اختیاری و انزوای شدید را برای مبتلایان به همراه داشته است.

تحلیل‌گران سازمان ملل با اشاره به جایگاه پنجم افغانستان در جدول شیوع جهانی این عارضه، تأکید کرده‌اند که فیستولا، علی‌رغم ماهیتِ «قابل‌ پیشگیری» بودن، به دلیل فروپاشی زیرساخت‌های درمانی و محدودیت‌های فزاینده برای دسترسی زنان به خدماتِ دوران بارداری، همچنان به عنوان یک بحران مزمن در این کشور باقی مانده است.

این نهاد بین‌المللی با هشدار نسبت به تداوم این روند، راهکار برون‌رفت از این وضعیت را در گروِ بازسازی فوری نظام سلامت، تربیت و استقرار کارکنان ماهر زایمان و تأمین دسترسی پایدار به تجهیزات جراحی ایمن دانسته است.

در نهایت، این گزارش تأکید می‌کند که ریشه‌کنی فیستولا، بیش از آنکه یک چالش پزشکی باشد، آزمونی برای اراده ملی و بین‌المللی در مسیر بهبود وضعیت سلامت مادران در جوامع آسیب‌پذیر است؛ آزمونی که تا این لحظه، نمره چندان درخشانی برای وضعیت فعلی افغانستان ثبت نکرده است.

