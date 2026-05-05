کمبود شدید ماما در افغانستان؛ ممنوعیت آموزش دختران بحران را تشدید کرده است

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ همزمان با روز جهانی ماما (قابله)، صندوق جمعیت ملل متحد با انتشار پیامی بر نقش حیاتی ماماهای آموزش‌دیده در کاهش مرگ‌ومیر مادران و نوزادان در افغانستان تأکید کرد و هشدار داد که کمبود شدید کادر درمان زن می‌تواند پیامدهای جدی برای نظام سلامت این کشور داشته باشد.

بر اساس گزارش‌های تازه نهادهای بین‌المللی، محدودیت‌های آموزشی برای دختران یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری بحران آینده در بخش سلامت افغانستان عنوان شده است.

این گزارش‌ها نشان می‌دهد در صورت ادامه این وضعیت، افغانستان تا سال‌های آینده بخش قابل توجهی از نیروی انسانی زن در حوزه بهداشت و درمان را از دست خواهد داد.

طبق ارزیابی مشترک مؤسسه KIT هلند و سازمان بهداشت جهانی، افغانستان در حال حاضر به ازای هر ده هزار نفر تنها ۱۰.۳ نیروی کلیدی حوزه سلامت شامل پزشکان، پرستاران و ماماها در اختیار دارد؛ رقمی که به‌مراتب کمتر از استاندارد پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی، یعنی ۴۴.۵ نفر است.

همچنین نیمی از پزشکان متخصص کشور در کابل متمرکز شده‌اند و بسیاری از مناطق دورافتاده با کمبود شدید کادر درمان مواجه‌اند.

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که روزانه ۲۴ مادر و ۱۶۷ نوزاد تازه‌متولد شده در افغانستان بر اثر عوارض قابل پیشگیری مرتبط با بارداری و زایمان جان خود را از دست می‌دهند؛ در حالی که دسترسی به ماماهای آموزش‌دیده می‌تواند نقش مهمی در کاهش این آمار داشته باشد.

این سازمان همچنین از کمبود حدود ۱۸ هزار قابله در افغانستان خبر داده است.

در همین حال، یونیسف در گزارشی با عنوان «هزینه بی‌عملی در قبال آموزش دختران و مشارکت زنان در بازار کار افغانستان» هشدار داده است که اگر محدودیت‌های آموزشی ادامه یابد، این کشور تا سال ۲۰۳۰ حدود پنج هزار و چهارصد نیروی زن حوزه سلامت را از دست خواهد داد و این رقم تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۹ هزار و ششصد نفر خواهد رسید.

کارشناسان حوزه سلامت تأکید می‌کنند که در بسیاری از مناطق افغانستان، به‌ویژه در مناطق محافظه‌کار، زنان امکان مراجعه به پزشکان مرد را ندارند و همین مسئله اهمیت حضور ماماها و کارکنان زن در مراکز درمانی را دوچندان می‌کند.

در همین حال صندوق جمعیت ملل متحد هشدار داده است که کاهش بودجه‌های بین‌المللی نیز دسترسی به خدمات درمانی را محدودتر کرده و حدود ۶.۳ میلیون نفر، عمدتاً زنان و دختران، دسترسی خود به خدمات اساسی سلامت را از دست داده‌اند.

به گفته این نهاد، کمبود منابع مالی باعث تعطیلی صدها مرکز درمانی در افغانستان شده است.

نهادهای بین‌المللی تأکید می‌کنند که سرمایه‌گذاری در آموزش و تربیت ماماها یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش مرگ‌ومیر مادران و نوزادان است و ادامه محدودیت‌های آموزشی برای دختران می‌تواند بحران سلامت در افغانستان را در سال‌های آینده تشدید کند.

