وضعیت بحرانی کویت در سایه تبعات جنگ

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشی از وال استریت ژورنال به وضعیت بحرانی کویت درپی جنگ اخیر می‌پردازد؛ کشوری کوچک در حوزه خلیج فارس به اندازه ایالت نیوجرسی، که ۳۵ سال پس از حمله صدام حسین و آتش‌سوزی میدان‌های نفتی‌اش در جنگ اول خلیج فارس، بار دیگر با توقف کامل جریان نفت مواجه شده است.

در حال حاضر، صادرات نفت این کشور متوقف شده، دکل‌های حفاری از کار افتاده و پایانه‌های بارگیری آن در خلیج فارس خالی مانده‌اند؛ و حدود ۲ میلیون بشکه نفت در روز که نزدیک به ۲ درصد نیاز روزانه جهان را تأمین می‌کرد، دیگر به بازارهای جهانی نمی‌رسد؛ و بدین ترتیب، مهم‌ترین منبع درآمد کشور نیز قطع شده است.

جنگ ایران اگرچه به کشورهای مختلف منطقه خلیج فارس آسیب رسانده، اما کشورهای معدودی به اندازه کویت متضرر شده‌اند؛ به‌طوری که اکنون تقریباً تمام مایحتاج خوراکی و آشامیدنی جمعیت ۵ میلیون نفری آن باید از طریق کامیون و از مرز کشور همسایه، یعنی عربستان سعودی، تامین شود.

هم‌زمان، شلیک صدها پهپاد و موشک ایرانی آسیب‌های شدیدی به زیرساخت‌های نفتی کویت و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشور وارد کرده و موجب خروج دیپلمات‌های آمریکایی و هزاران نیروی نظامی مستقر در کویت شده است تا این شیخ‌نشین کوچک که پس از تهاجم سال ۱۹۹۰ عراق هرگز به‌طور کامل بهبود نیافته بود، دوباره در آستانه فروپاشی اقتصادی و امنیتی قرار گیرد.

