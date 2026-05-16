به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اجتماع بزرگ حوزویان و امت حزبالله در حمایت از شیعیان مظلوم بحرین، کویت و امارات در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) در قم، برگزار شد.
در این مراسم که با حضور گسترده طلاب، روحانیون و اقشار مختلف مردم برگزار گردید، آیتالله محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به سنتهای الهی در قرآن، گفت: امروز سنت «اخذ» (نابودی) خداوند برای آمریکا و حاکمان ظالم منطقه آغاز شده است.
وی هشدار داد: همان گونه که صدام نابود شد، بساط حکومتهای جنوب خلیج فارس نیز برچیده خواهد شد و ترامپ ذلیلانه در حال سقوط است.
در ادامه، حجتالاسلام شیخ معین دقیق، نماینده حزبالله لبنان در قم، با تأکید بر وعده تخلفناپذیر الهی در نصرت مؤمنان، به حاکمان بحرین هشدار داد و از آنان خواست از سرنوشت وابستگان به آمریکا در افغانستان عبرت بگیرند.
در پایان این اجتماع، بیانیهای توسط حجتالاسلام حسینی کوهساری قرائت شد. در این بیانیه که از سوی آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه صادر گردید، ضمن محکومیت سرکوب سیستماتیک در بحرین و نقض آشکار حقوق بشر، تأکید شد که تکیه بر آمریکا، حاکمان منطقه را در دام اسرائیل خواهد انداخت و ملت، ستون خیمه قدرت است.
