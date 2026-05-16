به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اجتماع بزرگ حوزویان و امت حزب الله در حمایت از شیعیان مظلوم منطقه (بحرین، کویت، امارات و ...) پس از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد. در این مراسم که با حضور گسترده طلاب، روحانیون و اقشار مختلف مردم برگزار گردید، آیتالله محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری، به ایراد سخنرانی پرداخت و با تبیین سنتهای الهی حاکم بر جوامع بشری، به تحلیل وضعیت کنونی منطقه و جهان پرداخت.
آیتالله اراکی در ابتدای سخنان خود با تأکید بر سنتهای الهی اظهار داشت: آنچه امروز در منطقه ما در حال رخ دادن است، بخشی از سنتهای الهی است که خدای متعال به این سنتها در کتاب شریفش اشاره فرموده و ما را با وظیفهای که در چارچوب این سنتها داریم، آشنا کرده است. همه آنچه در جوامع بشری رخ میدهد، طبق قانون و سنت الهی است، همانطور که طبیعت و جهان آفرینش بر اساس قانون عمل میکند.
وی افزود: سنتهای اجتماعی که در قرآن کریم و در روایات معصومین(ع) به آنها اشاره شده، به سه دسته قابل تقسیم است.
عضو مجلس خبرگان رهبری در تبیین دسته اول از سنتهای الهی خاطرنشان کرد: دسته اول، سنتهای حاکم بر رفتار رهبران الهی است. یکی از مهمترین این سنتها، «سنت حضور و غیبت» است. اصل حضور رهبر الهی در جامعه بشر، یک اراده الهی لایتخلف است. طبق سنت الهی، در هر جامعه و هر زمانی، رهبری از سوی خدا معین شده باشد.
وی ادامه داد: در کنار این سنت، «سنت غیبت» نیز قرار دارد. سه نوع غیبت برای رهبران الهی در آیات و روایات آمده است: غیبت مکانی (همانند هجرت پیامبر اکرم(ص) از مکه به مدینه و هجرت حضرت ابراهیم(ع) از بابل به فلسطین)، غیبت تعلیق (تعلیق ماموریت جهاد از ائمه هدی(ع) پس از سیدالشهدا(ع) تا ظهور امام زمان(عج)) و غیبت زمانی (غیبت حضرت عیسی(ع) و حضرت ولی عصر(عج)).
آیتالله اراکی در ادامه به دسته دوم سنتهای الهی اشاره کرد و گفت: دسته دوم، سنتهای حاکم بر جوامع ایمانی است؛ جوامعی که با «پیمان اطاعت» و «پیمان نصرت» به رهبران الهی میپیوندند. جامعه ایمانی، جامعهای است که در چارچوب این دو پیمان، خود را پیرو رهبران الهی میکند. اگر جامعه ایمانی به پیمان خود وفا کند، به عزت، قدرت، رفاه و برتری میرسد.
وی با اشاره به سرنوشت بنیاسرائیل تصریح کرد: بنیاسرائیل زمانی به این دو پیمان عمل میکردند، اما پس از پیمانشکنی دچار مشکل شدند. متأسفانه این پیمانشکنی در جامعه اسلامی نیز بعد از رحلت رسول اکرم(ص) رخ داد و در سه مرحله با امیرالمؤمنین(ع)، امام مجتبی(ع) و سیدالشهدا(ع) آزمایش شد که اوج آن در کربلا بود.
جمهوری اسلامی؛ نماد بازگشت به پیمان
عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: جمهوری اسلامی نماد بازگشت به این پیمان است. این مردمی که امروز در خیابانها اجتماع پیدا میکنند، دارند اعلام میکنند «سمعنا و اطعنا»، ما جان میدهیم ولی زیر بار ذلت نمیرویم. کشتند ما را، خانههای ما را ویران کردند، چهل شبانهروز بمباران کردند، اما این ملت دست از اطاعت رسول خدا و نصرت ولی خدا برنداشت.
وی با اشاره به آیه شریفه «وَ کانَ حَقًّا عَلَیْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ» افزود: این بازگشت، حتماً نصرت الهی را به همراه دارد. ما یقین داریم که یک پیروزی بزرگ نصیب ملت ایران خواهد شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه به دسته سوم سنتهای الهی پرداخت و گفت: دسته سوم، سنتهای مربوط به حاکمان و طاغوتهایی است که بر جوامع بشر سلطه پیدا میکنند. دو سنت مهم در قرآن بر اینها حاکم است: «سنت امهال» و «سنت اخذ».
وی تصریح کرد: خدای متعال به طاغوتها مهلت میدهد تا هرچه از دستشان برمیآید بکنند. این ترامپ همان حرف فرعون را میزند که «أنا ربکم الأعلی». اما به تدریج نشانههایی وجود دارد که خدای متعال از سنت امهال گذشته و نوبت به سنت اخذ رسیده است.
آیتالله اراکی با تشریح سنت اخذ الهی اظهار داشت: در سنت اخذ، خداوند شروع میکند به تنگ کردن عرصه بر طاغوتها، آرام آرام تا نابودی کامل بر آنها سیطره یابد. غالباً این جریان از خود طاغوتها شروع میشود. صدام را خدا با دست خودش نابود کرد. امروز ترامپ با دست خودش دارد خودش را در چاه میاندازد. این را امروز همه دنیا دارد میگوید. این یعنی سنت اخذ آمریکا فرا رسیده است.
هشدار به حاکمان جنوب خلیج فارس
عضو مجلس خبرگان رهبری خطاب به حاکمان کویت، بحرین، امارات و عربستان سعودی گفت: چرا شما از صدام عبرت نمیگیرید؟ صدام از همه شما قویتر بود، حمایت آمریکا از صدام کمتر از حمایت از شما نبود. این سنت را خدا یک بار بر صدام جاری کرد، حالا نوبت شما رسیده است.
وی افزود: شما پنجاه سال است در حق ایران و شیعیان جنایت میکنید. چقدر عربستان از علمای شیعه اعدام کرد؟ چقدر شما اماراتیها در یمن و لیبی و سودان جنایت کردید؟ دیگر نوبت شما فرا رسیده است.
آیتالله اراکی با تأکید بر قدرت کنونی شیعیان تصریح کرد: امروز شیعیان ایران، عراق، لبنان، یمن و مناطق جنوبی خلیج فارس، قدرتمندترین قدرت منطقه هستند. نه آمریکا و نه شما. امروز دست برتر جمهوری اسلامی را میبینید.
وی با اشاره به سفر اخیر ترامپ به چین گفت: ترامپ ذلیلانه رفت چین و پسگردنی خورد و برگشت. خدای متعال این صحنه را به وجود آورد تا به همه نشان دهد که دارد او را یواش یواش ذلیل میکند.
عضو مجلس خبرگان رهبری هشدار داد: ما باز یک فرصت اندکی به شما خواهیم داد. این فرصت را غنیمت بشمارید. روزی نزدیک است که بساط حکومت شما از این منطقه برچیده خواهد شد. آن روز دیگر آمریکایی به داد شما نمیرسد. از آمریکا کاری ساخته نیست. اگر ناوهای جنگی خود را نزدیک شما بیاورد، چنان ضربهای خواهد خورد که نتواند از جای برخیزد.
آیتالله اراکی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی و همه نیروهای مقاومت منطقه صبر کردند. از این صبر چیز زیادی باقی نمانده. این پیمانه اگر سر رفت، چیزی از شما باقی نخواهد ماند. دست از ظلم به شیعیان بردارید. علمای شیعه بحرین، عربستان و سایر نقاط در زندانهای شما هستند. هزاران ایرانی در امارات زندانی شدهاند. مگر میشود ما تحمل کنیم و سکوت کنیم؟
وی در پایان با توسل به حضرت ولی عصر(عج) گفت: خطاب به حضرت ولی عصر(عج) عرض میکنیم: ایها العزیز! با دست تو ملت ما پیشرفت کرد، با دست تو این مملکت اداره شد. ما دست امام زمان را به عیان در حوادث، مخصوصاً پس از شهادت رهبر عزیز و محبوبمان دیدیم. خدایا این پیمانه را پر کن و نصرت ما را تکمیل بفرما و شر دشمنان ما را از این منطقه کوتاه بفرما.
