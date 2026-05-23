اقدامی جالب در مرکز شیعی آمریکا در پی حادثه سن‌دیگو

۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۹
حضور نمادین یک کشیش از ایراوین در نماز جمعه شیعیانِ مرکز معارف اسلامی ارنج کانتی IECOC، با اهدای گل به بانوان حاضر، پیام وحدت و همبستگی ادیان را در کالیفرنیا، پس از حادثه سن‌دیگو، تقویت کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کشیش «ربکا سارا هالورسون» از کلیسای متحده ایراوین (شهر ایراوین (Irvine)، ایالت کالیفرنیا)، با حضور در مرکز معارف اسلامی ارنج کانتی در مراسم نماز جمعه شیعیان حضور یافت. این اقدام همبستگی که پس از حمله تروریستی اخیر به مرکز اسلامی سن‌دیگو صورت گرفت، در پیامی روشن از وحدت و حمایت متقابل از جامعه مسلمانان صورت گرفت.

 کشیش هالورسون در اقدامی نمادین در این مراسم با اهدای دسته‌های گل به بانوان نمازگزار، حمایت خود را ابراز داشت.

دوشنبه گذشته در حمله‌ای مرگبار به مرکز اسلامی سن‌دیگو (بزرگ‌ترین مسجد این شهر) در کالیفرنیا، پنج نفر از جمله دو مهاجم مظنون نوجوان کشته شدند.

