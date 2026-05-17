به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پروندههای محرمانه مربوط به اشیای پرنده ناشناس در فضایی میان بیاعتمادی به نهادهای سنتی آمریکا و شیفتگی عمومی به هر آنچه رازآلود و توضیحناپذیر است، دیگر صرفاً اسناد امنیتی رفع محرمانهشده به شمار نمیروند، بلکه از نگاه برخی پژوهشگران، بازتابی از یک دگرگونی فرهنگی و معنوی عمیق هستند که معنای ایمان را در جامعه آمریکا بازتعریف میکند.
براساس گزارش شبکه الجزیره،«دیانا والش پاسولکا» استاد مطالعات دینی در دانشگاه کارولینای شمالی در مقالهای که روزنامه «واشنگتن پست» منتشر کرده، نوشته است که بحث فزاینده پیرامون اشیای پرنده ناشناس دیگر تنها یک پدیده عامهپسند نیست، بلکه به ایفای نقشی شبیه دین در جامعه مدرن آمریکا رسیده است.
این نویسنده همزمان با آغاز انتشار اسناد و فایلهای محرمانه مربوط به اشیای پرنده ناشناس از سوی مقامهای وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون)، ابعاد مختلف این پدیده را بررسی کرده است.
به باور این استاد دانشگاه، هرچند این اقدام بهطور قطعی وجود حیات فرازمینی را ثابت نمیکند، اما رویدادی مهم محسوب میشود. زیرا دولت آمریکا با ایجاد یک مخزن محتوایی رسمی و مورد تأیید، نوعی حمایت و مشروعیت ضمنی به شکلی تازه از باور داده است.
پاسولکا توضیح میدهد که باور به بشقابپرندهها، به معنای سنتی کلمه، دین محسوب نمیشود، زیرا نه بر پیامبر، متن مقدس یا نهاد دینی تحمیلکننده عقیده استوار است و نه ساختارهای کلاسیک ادیان را دارد. اما در عین حال همان کارکردهای تاریخی ادیان از جمله سازماندهی جوامع، خلق روایتهای مکاشفه و بخشیدن معنا و تفسیر به جایگاه انسان در جهان، را ایفا میکند.
او میگوید که نظرسنجیها نشان میدهد این طرز فکر در حال گسترش است، بهطوریکه حدود ۴۷ درصد آمریکاییها باور دارند موجودات فضایی به زمین آمدهاند. این روند همزمان با کاهش وابستگی مردم آمریکا به کلیساها و معابد سنتی رخ میدهد. موضوعی که به اعتقاد پاسولکا، تصادفی نیست، زیرا انسانها همواره به ناشناختهها گرایش دارند و مشتاق کشف چیزهایی هستند که از آنها بیاطلاعاند.
بر اساس این مقاله، این نوع باور ماهیتی ضدنهادی دارد و پیروان آن در بدبینی و بیاعتمادی نسبت به دولتها، رسانههای سنتی و محافل علمی و دانشگاهی اشتراک نظر دارند. این علاقه دیگر محدود به گروههای حاشیهای نیست، بلکه به دانشمندان و سیاستمداران برجسته از جمله سناتور دموکرات «چاک شومر» و سناتور جمهوریخواه «مایک راوندز» نیز رسیده است که خواستار شفافسازی بیشتر درباره این پروندهها شدهاند.
پاسولکا در ادامه میان نحوه مواجهه با پدیدههای آسمانی در گذشته و امروز مقایسهای تاریخی انجام میدهد و به واقعه ظهور حضرت مریم(س) در پرتغال در سال ۱۹۱۷ اشاره میکند، رویدادی که در آن زمان، تفسیرها زیر نظر و اقتدار کلیسا صورت میگرفت و مؤمنان به آن اعتماد داشتند.
اما جامعه امروزی علاقهمندان به بشقابپرندهها، شبکههای خود را بهصورت افقی و از طریق شبکههای اجتماعی و پادکستها شکل میدهد، جایی که افراد بدون نظارت نهادهای رسمی، ویدیوها و روایتهای شخصی خود را منتشر میکنند. این جریان از میراث فرهنگی ناشی از پدیدههای مرموز بهره میبرد و این باور را تقویت میکند که دولتها اطلاعاتی درباره هوش غیرانسانی را پنهان میکنند.
این نویسنده معتقد است انتشار مداوم چنین اسنادی پاسخ نهایی ارائه نخواهد کرد، بلکه ایمانی را تقویت میکند که از شک و ابهام تغذیه میشود، زیرا این نوع ایمان در فضای رازآلودگی و نبود قطعیت رشد میکند.
او در پایان نتیجه میگیرد که افزایش باور به اشیای پرنده ناشناس، بازتابی از واقعیت جامعه معاصر آمریکا است. جامعهای که در آن انگیزههای دینی به فضاهای فناورانه جدید منتقل شده و از چارچوب دروازهبانان اطلاعات فراتر رفته است، اصطلاحی استعاری برای افراد یا نهادهایی که کنترل جریان اطلاعات و دسترسی به منابع را در اختیار دارند.
به تعبیر پاسولکا، رشد باور به اشیای پرنده ناشناس نشاندهنده بحرانی عمیقتر در جامعه آمریکا است، جایی که ضدنهادگرایی به نوعی عقیده ملی جدید این کشور تبدیل شده است.
